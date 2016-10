Nathalie Hazim les canta a los “Inmigrantes”

18/10/2016 12:00 AM - El Caribe

La cantante Nathalie Hazim presenta hoy su nuevo tema y movimiento “Inmigrante”, producido por Kiko Cibrián. Este es el primer corte de la producción musical que está trabajando actualmente la dominicana.



“Como mujer y artista que vive en un país en vías de desarrollo, cada día enfrento retos que me han hecho ponderar la idea de migrar hacia un destino más favorable en términos de oportunidades, progreso y calidad de vida. Sin embargo, hasta el momento, he tenido la convicción de que debo utilizar mi música para impactar a la sociedad que me rodea”, expresa Nathalie Hazim.



Kiko Cibrián, productor del nuevo tema de la cantante dominicana, ha trabajado con artistas de la talla de Luis Miguel, Cristian Castro, Rocío Dúrcal, Alexander Pirex, Jerry Rivera y Ednita Nazario, entre otros.



También ha sido el responsable de éxitos de las agrupaciones Reik, Jesse & Joy, Manitu, Shaila Dúrcal, Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara.