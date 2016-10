Reinvención (1 de 2)

18/10/2016 12:00 AM - Claudia Fernández Lerebours

En la antigüedad concebían el tiempo de modo cíclico. Se creía que el tiempo transcurría cíclicamente. Después de Cristo llegó la idea del tiempo como progresión lineal y direccional, idea clave en nuestras vidas. Se supone que nuestra vida en general y nuestra vida laboral y profesional en particular, siguen una progresión lineal. En ese sentido, nos iniciamos en la vida laboral, van pasando los años y para cuando hemos llegado a cierta edad, debemos haber hecho todo lo que íbamos a hacer y estar retirados en el mejor de los casos, o “tranquilos” en el peor. No obstante, debemos comprender que eso no tiene que ser necesariamente así y estar abiertos a la posibilidad de tener que “reinventarnos” laboralmente.