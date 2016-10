Snoop Dogg actuará en Electric Paradise

Los organizadores del festival de música Electric Paradise anunciaron a Snoop Dogg como el primer artista que conformará el line-up de este evento. En su tercera edición, a realizarse el próximo 17 de diciembre en Cap Cana, el festival ha evolucionado de ser solo de música electrónica a abarcar diversos géneros musicales del mundo. “Al igual que en la última edición, estamos mezclando géneros como el Pop, EDM, Tech House, Indie y Deep House, pero esta vez decidimos agregar Rap, Gangsta, Hip Hop y Reggae para llevarlo a otro nivel”, explicó Cynthia Carrasco, Gerente de Destilados de Cervecería Nacional Dominicana. Snoop Dogg regresa a República Dominicana luego de 3 años de pisar estos escenarios para interpretar éxitos como “Drop it like it’s hot”, “What’s my name” y “Gin and juice”. El astro del rap compartirá tarima con una amplia cartelera de artistas que serán develados paulatinamente.