El ADN asume la intervención del Malecón

Desde sus inicios el Malecón de Santo Domingo ha sufrido trasformaciones orientadas a devolver el esplendor al litoral sur. Sin embargo, el abandono al que ha estado sometido limita su proyección como un paseo turístico. Recientemente, el Ministerio de Obras Públicas concluyó los trabajos de ampliación y construcción de retornos operacionales en puntos estratégicos de la avenida George Washington y 30 de Mayo, a los fines de viabilizar el tránsito.



En la actualidad, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) asumió el remozamiento del Malecón con una inversión de 100 millones de pesos.



Se trata de la primera etapa de los trabajos consistentes en la reconstrucción de aceras, contenes y el remozamiento de bancos y parques de la avenida George Washington desde la Abraham Lincoln hasta el monumento a Fray Antón de Montesinos.



No es la primera vez que la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas trabajan en conjunto en la recuperación del Malecón. En el 2013, ambas instituciones se unieron para mejorar la imagen del Paseo Marítimo 30 de Mayo. Se criticó que el cabildo no cumpliera con su responsabilidad.



En esa ocasión, se intervino un tramo de cuatro kilómetros de longitud comprendido entre la avenida Abraham Lincoln y la Universidad del Caribe. Se construyeron aceras estampadas a dos colores con 6 metros de ancho y 250 alcantarillas de drenaje transversal de 36 pulgadas de ancho.



La intervención vino a rescatar la vista al mar. Y es que la poca iluminación, el cúmulo de basura y el deterioro de aceras y bancos acaparó las páginas de periódicos y la atención de la prensa televisiva.



En el 2011, con una inversión de RD$60 millones, la Alcaldía de Distrito remodeló el parque de Güibia, ubicado en la George Washington próximo a la intersección Máximo Gómez. El lugar se dotó de diversas áreas para la recreación y práctica deportiva y de gimnasia.



Aunque no se han logrado cambios significativos, otras gestiones del Ayuntamientos del Distrito Nacional también pusieron su atención en el litoral sur, zona con un alto potencial turístico donde se han instalados hoteles de lujos como el Santo Domingo, el Sheraton, el Jaragua, el Hilton, entre otros.



En febrero de 1998, el síndico Rafael Suberví Bonilla inauguró la remodelación y ampliación de la avenida George Washington desde la calle 19 de Marzo hasta la avenida Abraham Lincoln. En la obra se invirtieron alrededor de 50 millones de pesos. En tanto, el alcalde Rafael Corporán de los Santos, en 1993, realizó trabajos de ornato.



A más de un siglo de creado y pese haber sido intervenido varias veces, el Malecón de Santo Domingo aún no explota su potencial turístico.

Proyectos abortados del Malecón Santo Domingo

Para el 2009, el Ayuntamiento del Distrito Nacional anunciaba la remodelación del Malecón a un costo de RD$350 millones. El proyecto prometía hacer del Malecón una zona segura, restaurar ambientalmente el frente costero y aumentar el valor económico del suelo. Además del establecimiento de rutas y modernas estaciones del transporte público. Hasta se habló de habilitar carriles para bicicletas. Otro proyecto abortado fue la instalación de la isla artificial Novo Mundo 21 sobre el mar Caribe que incluía el hermoseamiento del área. El anunció se hizo el año 2005 y no logró su cometido.