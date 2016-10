Concejo Edilicio estudia aumento tarifa de basura

Santiago. En medio de quejas, la alcaldía se Santiago se propone aumentar el servicio de recogida de basura en hasta un 50 por ciento, aunque busca dejar fuera a residentes de barrios más empobrecidos. La medida comenzará a aplicarse a partir de que sea aprobada por el Concejo Edilicio, quien tiene en sus manos dicha propuesta municipal, y que en principio no fue aprobada, debido a que desconocían la magnitud del proyecto. En Santiago el cobro de la basura está contemplado en el recibo del agua que es asumida por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).



La iniciativa del alcalde Abel Martínez busca captar recursos económicos para presuntamente reducir el déficit dejado por la pasada gestión municipal. El regidor Fausto Corniel, del Partido de los Trabajadores Dominicanos, aliado al PLD y la actual gestión, dijo que en el caso del sector industrial buscan aumentar la tarifa por encima del cincuenta por ciento, debido a que muchos no pagan a pesar de ser los mayores generadores de desperdicios.



“Lo que hicimos fue enviarlo a la comisión de finanzas, entendemos que la alcaldía necesita de más recursos, pero no puede ser cargado a los que residen en barriadas empobrecidas y sí a los que más tienen y pueden pagar”, dijo Corniel al ser entrevistado por elCaribe.



El aumento de tarifa no es bien recibida por quienes tienen puestos de ventas en el mercado Hospedaje Yaque de Santiago, quienes temen ser de los afectados por esta medida. Los buhoneros dicen que el servicio de recogida de basura sigue siendo ineficiente, por lo que no se explica una nueva alza.



El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Silvio Durán, ha reaccionado con preocupación ante el anuncio del aumento del servicio de recogida de la basura, ya que se hace en la factura de la institución, por lo que los usuarios reaccionan contra Coraasan y no contra el ayuntamiento cuando ven un incremento en sus facturas.