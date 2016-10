Danny Rivera, una cosecha “para toda la vida”

Danny Rivera ha dedicado más de cinco décadas a la música, trayectoria que le ha hecho merecedor de tres discos de oro y cuatro de platino, tres nominaciones al premio Grammy y múltiples reconocimientos latinoamericanos por los éxitos que ha cosechado, los cuales quedarán plasmados para toda la vida.



Conocido como “La voz nacional de Puerto Rico”, el cantante nacionalizado dominicano se prepara para presentar una nueva propuesta en escenarios de Santo Domingo, donde además prepara su nueva producción discográfica de la mano de Pavel Núñez.



De promoción en Miami, donde presentará un concierto el próximo sábado 22 de octubre, acompañado de su compatriota Chucho Avellanet, el intérprete de 71 años conversó con elCaribe, vía telefónica, acerca de los proyectos que está llevando a cabo actualmente.



“Estamos trabajando en varias cosas. En Puerto Rico acabo de lanzar un disco de canciones folclóricas puertorriqueñas dedicadas a la Navidad. Además de Miami, después que me presente en Dominicana, estaré el 20 de noviembre en Cuba”, explicó el intérprete de “Amar o morir”. El compositor dijo que en el disco que está produciendo Pavel ha incluido el trabajo de autores dominicanos y cubanos jóvenes y resaltó su participación en la versión que recién realizó Gnómico en rap del tema “Por amor”, del maestro Rafael Solano.



“Es un disco que habíamos hablado hace varios años, ya casi tenemos la primera canción lista, que es un dueto entre él (Pavel Núñez) y yo, una ranchera moderna. Estamos esperando reunirnos en otro momento porque él está en lo suyo y yo en lo mío y cuando nos reencontremos vamos a retomar, pero ya pronto esperamos presentarlo”, indicó.



Aunque ya tienen todas las canciones listas, Danny Rivera Méndez consideró que en esta época es la selección de las mismas, la parte más difícil de realizar en un disco, porque entiende que “son muchas las diferencias de criterios y gustos, por lo que se convierte en lo más complejo y hace que tarde más el proceso”.



Pero, como lo que le apasiona es cantar y deleitar con las letras de ayer y hoy, el artista presentará en su recital “Para toda la vida” un repertorio de los que consideró sus mejores éxitos en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, los días 18 y 19 de noviembre. El concierto es una propuesta que, según dijo, incluirá sorpresas y artistas invitados, entre otras cosas. “Para Toda la Vida es una canción que me ha dado mucha satisfacción, porque se canta en las iglesias, bodas, etc. Me gusta que este concierto se llame así porque vamos a recorrer toda mi vida como cantor, el cómo ha sido esto que soy ahora”, dijo.



Danny Rivera tuvo su álbum discográfico debut en 1968, “Amor, amor”, junto al grupo The Clean Cuts, y desde entonces ha grabado alrededor de 70 discos. Expresó que en sus 51 años de carrera, ha aprendido que el artista se mantiene en el tiempo, mayormente, “siendo uno mismo y respetando a su público y a sí mismo, cantando bien y presentándose siempre con mucha dignidad”.



Entre sus grandes éxitos están “Acuérdate de abril”, “Gracias mi amor”, “Amar o morir”, “Amada amante”, “Alfonsina”, “Libre”, “Con las alas rotas”, “Qué daría yo” y “Los amantes”.



Rivera dijo que de su historia guarda en su memoria muchos momentos, pero que entre los más especiales está el haber encontrado apoyo en lugares de Latinoamérica y el Caribe, además de ser “un hijo de República Dominicana”, puntualizó.



Danny Rivera se presentó en Bellas Artes por última vez los días 4 y 5 de septiembre, en un show que llevó por nombre “Con las alas rotas”, como se titula otra de sus canciones. Le acompañaron Pavel Núñez, Diomary La Mala, Miriam Cruz y Héctor Aníbal. Estuvo dirigido por Amaury Sánchez.



Ahora, al mismo escenario llevará el concierto “Para toda la vida”, dirigido por el maestro Amaury Sánchez, y que contará con la participación de músicos como Guarionex Aquino, Sandy Gabriel, Federico Méndez y Ezequiel Francisco, entre otros.

Presentarán nuevos arreglos y sorpresas

No es la primera vez que Danny Rivera y Amaury Sánchez se reúnen para ofrecer una descarga de amor y desamor por medio del repertorio del boricua. En esta oportunidad, Sánchez indicó estar “muy emocionado” con los nuevos arreglos que se presentarán y dijo que han sido creados exclusivamente para esta ocasión, así como la participación de “grandes artistas” invitados que aún no quieren revelar.

Trayectoria

“Hablar de mi historia me hace recordar momentos bien complejos, pero que a su vez han sido muy buenos y excitantes”.

Del concierto

La boletas están a la venta en Ticket Express y el Palacio de Bellas Artes, entre otros puntos de venta.