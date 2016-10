Fuego en San Carlos habría iniciado en cocina de una casa

El incendio que dejó sin techo a 34 personas en el sector San Carlos, Distrito Nacional, habría iniciado en una cocina. Así lo informó a elCaribe el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafael del Rosario. No obstante, dijo que se trata de un informe preliminar y que aún se trabaja en la recolección de pruebas y en la realización de entrevistas.



Sin embargo, en el vecindario, ubicado entre las calles Cuba y Barahona, se rumora que una parienta de los propietarios de varias viviendas afectadas fue quien provocó el fuego.



Fani Montás no se atreve hacer una acusación formal, puesto que no tiene pruebas, pero asegura que la joven, la cual no identificó, habría amenazado en otras ocasiones con incendiar el vecindario. Los propietarios de las viviendas no han vuelto a presentase por la zona.



Como si no bastará con haber perdido todas sus pertenencias, ahora los inquilinos enfrentan a los propietarios de las viviendas, quienes se oponen a que las casas sean reconstruidas. Ayer el caso fue llevado a la Fiscalía.



El siniestro ocurrió a las 10:30 de la mañana del lunes y fue sofocado por completo una hora después.



Proponen reurbanizar el sector



Ayer, brigadas del Ayuntamiento de Distrito Nacional recogían los escombros de las viviendas afectadas.



Según los comunitarios, 15 casas fueron alcanzadas por las llamas.



En nombre de las personas afectadas, la dirigente comunitaria, Magali Padilla, hizo un llamado al Gobierno para que acuda en auxilio de las 34 personas que según dijo, quedaron a la intemperie.



Padilla deploró las condiciones de hacinamiento de algunos vecindarios de San Carlos y consideró que la medida más atinada es la reurbanización del área a través de un proyecto de viviendas de bajo costo. El comunitario Omar Domínguez también pide la intervención del Gobierno.