Piden rescatar la calle Benito Monción

Santiago. Comerciantes y vecinos de la calle Benito Monción pidieron al alcalde Abel Martínez rescatar esa vía del desorden en que la dejaron las pasadas autoridades. Los afectados sostuvieron que el proyecto emprendido por la pasada gestión municipal de hacer la calle peatonal ciertos días y convertirla en un bulevar cultural, los está llevando a la quiebra, ya que sus actividades económicas han disminuido en más de un 50 por ciento, debido al caos que impera en esta vía del centro histórico.



Indicaron que la arrabalización es parte del sector, ya que el camión de la basura no puede penetrar a recogerla. Tampoco hay libre acceso para los bomberos o ambulancias, ni sus propios vehículos. En tal sentido pidieron al alcalde Abel Martínez la anulación del proyecto que busca convertir esta calle en un bulevar, ya que además hay constantes tranques en el tránsito, debido a que hay una parte de la calle que aún permanece cerrada y los que van a un negocio o su casa, atraviesan por doquier sus autos, para poder acceder a su destino.



“Llamamos al honorable alcalde a que someta a la sala capitular el proyecto de anulación de la Resolución número 2615-03 para que pase el control de esta calle, al igual que todas las demás, al Ministerio de Obras Públicas, ya que este proyecto no es procedente, debido a las limitaciones económicas del ayuntamiento, que no puede embarcarse en comprar todas las propiedades de este sector”, dijeron.



Además expresaron que son respetuosos de las autoridades, y que por igual exigen respeto de parte de ellas, pues quienes han adquirido alguna propiedad o negocio en ese sector, les ha costado demasiado para que un grupo de funcionarios anulen de un solo golpe todos sus sueños.



“Señor alcalde, en usted ciframos la esperanza de que una vez asumiera el cargo, nos devolvería la libertad perdida, por favor, no permita que el sabor amargo de la frustración se adueñe de nuevo de nosotros, pues ya estamos hastiados de la indolencia de la mayoría de nuestros gobernantes”, expresaron los afectados en un comunicado.