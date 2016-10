Mientras el mundo estaba ocupado bailando al ritmo de "Uptown Funk" en el 2015, Bruno Mars estaba de fiesta en el estudio, creando su más reciente éxito.

El cantante ganador del Grammy dijo en una entrevista con The Associated Press que escribió "24K Magic" la misma época en que "Uptown Funk" encabezó la lista Hot 100 de Billboard el año pasado. "24K Magic" debutó en el No. 5 del Hot 100 esta semana.

El nuevo himno bailable fue lanzado con un video musical que tiene el mismo sabor festivo. Hasta el jueves tenía más de 46 millones de vistas en YouTube.

"Uno quiere tumbar la puerta en vez de decir educadamente, 'Epa chicos, escuchen esto'. Así que pienso que ese fue todo el objetivo: asegurarnos de que lo visual saliera con la canción para que la gente supiera que, cuando lo escribimos, así fue como nos sentimos''', dijo Mars. "Cuando estoy actuando, esto es lo que quiero que ustedes sientan. Con suerte todo el mundo estará de fiesta con nosotros".

Mars interpretó la canción, su 13er Top 10 de la lista Hot 100, el pasado fin de semana en "Saturday Night Live". El tema llega tras su éxito masivo con Mark Ronson "Uptown Funk", que la RIAA certificó recientemente con diamante y que ganó a principios de año dos Grammy, incluyendo a la grabación del año.

"24K Magic" es el primer sencillo — o invitación a la fiesta, como dice Mars — de su tercer álbum, que saldrá a la venta el 18 de noviembre con el mismo título. Dos días después inaugurará la ceremonia de los American Music Awards con una actuación en vivo.

El cantante, compositor y productor dice que cuando se le ocurrió la idea para el video, con sus característicos pasos de baile, su banda completa y sus coloridos atuendos, lo pensó demasiado.

"Por semanas y semanas y semanas, diría que un año, estaba pensando en cómo sería el video, ... cómo íbamos a distanciarnos de los otros videos que he hecho y hacer algo especial. Y cada vez que se me ocurría un concepto, no iba con la canción. La canción suena como una fiesta. Así que me dije, 'No trates de ir en contra de la corriente''', dijo Mars, quien codirigió el clip.

Cuando el astro del pop se encontraba en Las Vegas, se le encendió el bombillo: "Pensé, 'esto es lo que tenemos que hacer, traer a los chicos para acá y encender la cámara'''.