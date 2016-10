¿Eres “fashionista o fashion victim”?

Mientras los ‘fashionistas’ adaptan las nuevas tendencias a su estilo, las víctimas de la moda (‘fashion victim’) se obsesionan con cada propuesta, olvidando su estilo propio. Los dominicanos amantes de la moda disfrutan de una de sus semanas favoritas por la celebración de DominicanaModa, un evento que trae, como siempre, un derroche de atuendos y complementos donde se pueden apreciar las últimas colecciones de diseñadores nacionales e internacionales.



Pero, ¿sabes diferenciar entre una ‘fashion victim’ (víctima de la moda) y un fashionista? El primer término se refiere a aquellas personas que son influenciadas por la moda en cada temporada y pierden su estilo personal. Esta palabra era utilizada por el diseñador dominicano Oscar de la Renta, quien admiraba aquellas mujeres por proyectar un estilo de individualidad, sin caer en las redes de la moda.



Pero, lejos de adoptar esta conducta obsesionada, un ‘fashionista’ es una persona devota a la ropa de moda, particularmente únicas o de alta costura. Aquellos que son verdaderos fashionistas no creen en tendencias, sino que crean su propia moda, define ‘Urban Dictionary’.



Sin embargo, esto no le quita al fashionista estar pendiente de las últimas colecciones y tener el conocimiento necesario sobre los diferentes estilos. Estos apasionados de la moda se interesan por el arte y todo lo relacionado a él, además, para ellos el vestirse es una forma de expresar su personalidad.



Hace 23 años, en 1993, el escritor Stephen Fried, introdujo la palabra ‘fashionista’ la cual está formada por el vocablo en inglés “fashion”, que significa moda, y por el sufijo, ista. Esta expresión apareció por primera vez en el libro de Fried “Thing of beauty: The Tragedy of Supermodel Gio.



Este tipo de personas tienen una pasión especial por el vestir, con un estilo propio, sin tener que hacerlo de diseñadores y sin gastar una fortuna; la clave está en proyectar con la vestimenta la personalidad que los caracteriza.



Algunas de las frases del diseñador italiano Gianni Versace sobre la moda, son las siguientes: “Decide lo que eres, lo que quieres expresar con tu manera de vestir y el modo en que vives” y “Es la propia mujer la que provoca el cambio en la imagen y no el vestido ni el diseñador”, las cuales pueden ponerse en práctica para llegar a ser un buen amante de la moda.



Dentro de los ‘fashionista’ más destacados en el país están: Carlos Lamarche, Shirley Gómez, Reading Pantaleón y Keyther Estévez.

Los pasos para ser un fashionista verdadero

Para convertirse en un ‘fashionista’ no hay que vestir al último grito de la moda, solo tiene que obtener aquellas piezas que le inspiran y que vayan acorde con su estilo, sin tener que chequear de qué diseñador es. Deje de adquirir todas las tendencias que no van con su ‘look’ y no resultan de su agrado. Aprenda a seleccionar las que vayan acorde con su figura y su edad; y por último, no gaste una fortuna en marcas, acomódese a su presupuesto.