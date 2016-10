Fiscal insistirá en la extradición de Santoro

La Fiscalía del Distrito Nacional que no renunciará a la solicitud de extradición del ejecutivo venezolano del quebrado banco Peravia, José Luis Santoro, quien se encuentra detenido en Venezuela. Así lo anunció la titular de la Fiscalía el Distrito, Yeni Berenice Reynoso, a su salida de una audiencia que se celebró ayer Ciudad Nueva, donde destacó que aunque aún no han sido comunicados oficialmente de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de no extraditar a Santoro, no renunciará a la alerta roja que cursa en la Interpol en contra el imputado.



“La jurisdicción de Venezuela no es la más idónea para conocer el caso, porque fue en República Dominicana que el acusado cometió los cargos que se le imputan”, aclaró.

Destacó que durante la suspendida audiencia de ayer se ratificó la medida de coerción impuesta en contra del coimputado Pausides Morales y que se presentaron solicitudes de devolución de bienes.