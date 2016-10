Ana Torroja vuelve; explica beso a María León

La cantante y compositora española Ana Torroja volverá a cantar en la República Dominicana, luego del tour “Girados”, junto a Miguel Bosé, hace ya 15 años. “Me hace mucha ilusión volver a lugares como Santo Domingo… volver a encontrarme con este público me emociona muchísimo”, dijo durante el encuentro con la prensa dominicana.



La artista, de 56 años, presentará esta noche y mañana sábado el concepto musical de su gira “Conexión”, en Hard Rock Live Blue Mall, la cual forma parte de la promoción del disco que lleva el mismo nombre y en el que incluye colaboraciones con artistas como Ximena Sariñana, Leonel García y Paty Cantú.



“Conexión” es la primera producción discográfica que Torroja realiza en directo y en la que incluye duetos. “No siempre había tenido la oportunidad de hacer colaboraciones en mis discos, sí había hecho colaboraciones en los álbumes de los demás. Por esto, también, el disco se llama así, porque las colaboraciones son un punto de conexión, se crean lazos de amistad muy fuertes”, sostuvo.



La intérprete de “Hijo de la luna” resaltó que realizar este álbum en este formato era algo que le faltaba a su carrera y que le ha dado los resultados que esperaba, porque le ha permitido confirmar su creencia de que el momento de la verdad de un artista es el escenario.



La exvocalista de la agrupación española Mecano, se refirió a su forma de manejar las críticas. En ese sentido, aclaró el tan comentado beso que le dio a la también actriz María León, del grupo Playa Limbo, al finalizar el tema “Mujer contra mujer” en un concierto.



Torroja explicó que el beso fue planeado y que ambas son defensoras del amor en todas sus facetas. Aclaró que la intención del tema, que data de 1988, siempre ha sido que un beso entre dos mujeres no sea noticia.



Sobre las críticas



“No conozco otra forma que defender lo que uno cree independientemente de lo que digan los demás. Está claro que un 33 por ciento estará de acuerdo, otro no, y el otro no le importará… Para mí lo importante es que el mundo es diverso, es lugar para todos. Al principio cuando empezamos, no lo sabía manejar, no lo entendía bien, pero ya no me afecta. Forma parte del juego”.