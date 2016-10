Barkley critica estilo de juego de Golden State

Charles Barkley, exestrella de la NBA, arremetió contra el estilo de juego de Golden State Warriors y de sus figuras Stephen Curry y Kevin Durant, quienes ya habían recibido múltiples críticas del ex de los Suns. “La pasada temporada ya dije que si ganaban el campeonato me arrodillaría y diría que estaba equivocado al decir que un equipo de ‘tiradores saltarines’ no podría ganar un anillo”, dijo Barkley, continuando las críticas que ya emitió la temporada anterior en incontables ocasiones. “Finalmente no ganaron. Kevin Durant es un jugadorazo, pero seguirán teniendo ese mismo estilo con o sin él”, dijo Barkley.



El ala-pívot salió victorioso en sus declaraciones la pasada campaña después de que Cleveland venció en el Juego 7 a los Warriors, pero no fue la primera vez que sus palabras casi lo hacen quedar mal. “No sé si ellos podrán ganar contra equipos de élite si toda la plantilla rival está disponible”, confesó Charles.