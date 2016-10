Danilo le responde a embajador EE.UU.

21/10/2016 12:00 AM - Suedi León

El presidente Danilo Medina respondió ayer al embajador norteamericano, James- Wally- Brewster, quien consideró que la República Dominicana se ha convertido en un gran puente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. “Si República Dominicana es un puente para las drogas, Estados Unidos es una avenida de 10 carriles para esa droga”, enfatizó el presidente, quien habló en el Palacio Nacional luego de recibir las cartas credenciales de varios embajadores.



Medina negó además que en el país existan casos de corrupción y condenó que se generalice: “Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso”.



Brewster también se había referido a ese tema en una entrevista al programa El Informe, donde dijo que la corrupción en el país puede alejar las inversiones.



“¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos de corrupción que dicen del Estado dominicano?” se cuestionó “A mí me gustaría, y se lo he pedido a ellos, que si tienen casos concretos que los presenten”, resaltó el mandatario.

Financiamiento Punta Catalina



Medina informó que el financiamiento que el Ejecutivo solicitó al Congreso de 600 millones de dólares, para la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, no se trata de un nuevo préstamo, sino que se ha sustituido por una emisión de bonos.



Explicó que cuando se hizo el financiamiento para Catalina, fueron aprobados dos créditos que se establecía que por cada dólar del BNDES de Brasil, el pool de bancos italianos erogaba uno también, pero con la problemática que se presentó en la nación suramericana no hubo desembolso del crédito.



“Para nosotros poder tener acceso al financiamiento de Italia, teníamos que buscar recursos”, precisó.



Asimismo defendió el plan del Gobierno de vender el 49% de las acciones de la planta, recordando que el Gobierno quedaría como principal accionista.



Carta de Hipólito



El Presidente valoró una carta que le envió el exmandatario Hipólito Mejía donde solicita mayor apoyo al sector agropecuario del país. Medina dijo que será analizado el contenido de la misiva. “Ese es el tipo de oposición que me gustaría se hiciera en el país, porque son recomendaciones que tienen valor”, dijo.



En otro tema, el mandatario dijo sentirse satisfecho con la ayuda que el Gobierno envió a Haití tras el paso de Matthew. “La República Dominicana hizo lo que tenía que hacer dentro de sus limitaciones”, dijo. Resaltó que el sector privado ha aportado también.

Recibe nuevas cartas credenciales

El presidente Danilo Medina recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de seis países hermanos. Estos son el Reino de los Países Bajos, Japón, Honduras, India, Polonia y Bélgica. La presentación de credenciales tuvo lugar en un acto en el salón de Embajadores del Palacio Nacional. Se trata del embajador Robertus Johannes Hendrikus de Leeuw, de los Países Bajos y Hiroyuki Makiuchi, de Japón. También Claudia Simón, de Honduras, y Tsewang Namgyal, de la India, Agnieszka Fridrychwicz Tekieli, de Polonia y Patrick Van Gheel, de Bélgica.