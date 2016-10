José Valverde, con ligeras molestias en un costado

21/10/2016 12:00 AM - El Caribe

El relevista José Valverde no está en el primer roster de 45 jugadores de las Estrellas Orientales, a partir del cual se pueden seleccionar los 28 jugadores para cada partido, debido a que padece de ligeras molestias en un costado, informó el mánager Audo Vicente. El mencionado roster de 45 habitualmente tendrá vigencia por siete días, de lunes a domingo, pero en el caso del primero, su vigencia será desde este jueves 20 de octubre, fecha de inauguración del campeonato de béisbol profesional local, hasta el próximo domingo. Vicente explicó que es probable que Valverde sea incluido en el roster de 45 jugadores del próximo lunes.



La medida de excluirlo del primer roster de 45 fue calificada por Vicente como de precaución. El mánager de las Estrellas consideró que no era prudente correrse el riesgo del recrudecimiento de la lesión, cuando apenas comienza la temporada, por lo cual tanto Valverde como la dirección técnica del equipo prefirieron que el relevista no actué en los primeros tres juegos de las Estrellas.



Valverde (3-2, 2.57) fue una pieza importante para las Estrellas la temporada pasada, cuando el equipo ganó la Serie Regular.