21/10/2016 12:00 AM - Leo Hernández

Nadie duda que puedan salir a flote macos y cacatas si la Procuraduría General de la República atiende adecuadamente el pedido que le ha formulado la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia las hojas de vida de los aspirantes a integrar el Pleno de la Cámara de Cuentas. Los legisladores, que han recibido 262 solicitudes para las posiciones en juego, están pidiendo que los aspirantes sean depurados por el Ministerio Público. El flamante Procurador ha prometido que en un plazo no mayor de 48 horas esas depuraciones serán realizadas y sus resultados enviados a la Cámara Baja. Un memo, de esos que dizque no entienden mucho de alta política, enterado de la situación, solo atinó a expresar: “¡Usted verá vainas...!”



Ojo pelao



En operativos combinados del Ministerio de Defensa y la dirección general de Aduanas, se han detectado varios alijos de armas de guerra, llegados al país principalmente desde Estados Unidos, camuflados a través de envíos de “comidas y vestimentas”, remesados por familiares a parientes necesitados que viven aquí. Esta semana, las autoridades dijeron haber encontrado en uno de esos envíos hasta una granada, además de que han incautado revólveres, pistolas, fusiles, escopetas, municiones y pertrechos de todo tipo. Hay quienes critican esos operativos porque aquí a todo se le busca la quinta pata al gato, pero es preocupante que en estos envíos estén llegando parte de lo que parece un gran arsenal para confrontaciones cuasi de guerra. ¡Ojo pelao con eso! Y después no diiigaaan…



El que a hierro…



Eduardo Cunha, uno de los políticos brasileños más influyentes de los últimos tiempos, quien impulsara la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de esa gran nación, luego de ser separado de la presidencia de la Cámara de Diputados y destituido como legislador, ahora fue hecho preso …por corrupción. Dicen que el que a hierro mata …a hierro muere.…