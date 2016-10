Mudanza de veteranos en la pelota invernal

La pelota profesional de República Dominicana ha evolucionado en beneficio de los jugadores, donde muchos de ellos han obtenido trabajo en otros equipos luego de ser dados de baja. Esto ha permitido que parte de esos peloteros no se pierdan en un banco y puedan tener la oportunidad de relanzar sus carreras y hasta regresar al béisbol de Estados Unidos.

Rafael Soriano, Roberto Hernández, Juan Carlos Oviedo, Ramón Santiago, Joaquín Arias y Wilson Betemit son parte de esos jugadores, que durante la temporada muerta fueron dejados en libertad y que hoy tienen un nuevo chance de demostrar de que no están acabados.



En el caso de Soriano, dado de baja por los Leones, busca suerte con los Tigres del Licey, club al que fue invitado para los entrenamientos del equipo en la academia de los Rojos de Cincinnati. Allí le demostró al dirigente Pat Kelly que todavía le queda “gasolina en el tanque”, por lo que fue incluido en el roster azul.



“Demostrar que estoy en óptimas condiciones es mi meta. Estoy viviendo una nueva etapa, ahora con los Tigres del Licey, equipo que me brinda esa oportunidad”, expuso Soriano. La temporada pasada, el nativo de Boca Chica logró ocho salvamentos en 19 salidas como cerrador del conjunto escarlata y efectividad de 2.84. Otro que también corrió la misma situación fue el serpentinero Roberto Hernández con las Águilas. Tras una pobre campaña de 0-3 en cinco salidas, el conjunto mamey tomó la decisión de no tenerlo en su nómina para el torneo que arrancó ayer. También fue invitado por el Escogido y así conseguir una segunda oportunidad en el torneo invernal. Y lo logró. Fue incluido en el staff de lanzadores escarlatas, en calidad de relevista.



También está el caso de Juan Carlos Oviedo, exrelevista de las Águilas y que ahora forma parte de los Gigantes. En temporadas pasadas, su presencia estuvo limitada por las lesiones. El torneo anterior solo trabajó cuatro y un tercio de entradas. “Físicamente estoy al ciento por ciento bien, mi brazo está en excelente estado. En los últimos años las lesiones me han molestado, pero estoy buscando el tiempo con mi brazo. Estaré en el bullpen para lo que el equipo me necesite, no importa si es un sexto, séptimo u octava entrada”, sostuvo el nativo de Bonao.



Parte ofensiva



Santiago, Betemit y Arias también vestirán nuevos uniformes, aunque en el caso de este último regresa a su casa en la que militó por tres temporadas antes de llegar a las Águilas. Santiago fue firmado por los Toros del Este después de ser dejado libre por los Leones, equipo con el que militó en dos etapas, de 2003 a 2007 y luego de 2010 a 2015, siendo miembro de tres equipos campeones del conjunto escarlata en su última estancia.



Betemit estará en su temporada invernal número 14, ahora con las Águilas. Inició su carrera con el Escogido en la campaña 2001-2002. Luego en la justa 2009-10 fue cambiado a los Gigantes por el lanzador Randor Bierd y el infield José Morbán.



En tanto, Arias, un Jugador Más Valioso de la pelota local con las Águila en la estación 2011-2012, está de regreso con los Leones donde jugó desde 2008 al 2011. “Estar de regreso con los Leones es placentero. Es un equipo con muchas energías y ganador también en los últimos torneos. Me gustaría ser parte de esa dinastía”, expuso el jugador del cuadro interior.