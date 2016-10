Porfi Baloa celebra 20 años con sus Adolescentes

Al igual que a muchos venezolanos, a Porfi Baloa le duele la crisis por la que está atravesando esa nación sudamericana. Hace un año partió de la tierra que le vio nacer y se refugió en Estados Unidos para continuar con su carrera musical. “Yo espero que todo eso se mejore, ojalá que todo eso se mejore, no tanto por la escasez, porque entiendo que eso se va a acomodar en algún momento, sino por la delincuencia, eso está muy feo”, se lamentó. Insiste en que la gente que está de turno en el Gobierno tenga compasión por el pueblo y sea honesta, debido a que si le ponen fin a la corrupción, la situación mejoraría en todos los ámbitos. “No quiero problemas, yo quiero tranquilidad, yo quiero que las cosas mejoren para volver a la Venezuela de mi tiempo, te hablo de los 80”, agregó.



Industria discográfica



El músico, arreglista y productor venezolano se declaró fan de la salsa, género que le ha llevado a la popularidad durante más de dos décadas desde que creó la orquesta Adolescentes.



Sobre sus inicios, cuenta que “como fanático entré, empecé a hacer canciones. Siempre tuve un sueño de hacer una orquesta y le doy gracias a Dios todos los días porque nunca pensé que la gente cantara por lo menos algunas de las canciones que yo hice”, reveló a elCaribe durante un encuentro con la prensa previo al concierto “El Bailazo”, que también contará con las actuaciones del merenguero puertorriqueño Manny Manuel, la agrupación Chiquisalsa, Criollo House, Raúl & Fito, Ruth La Cantante, el ex Teke Teke, Carlitos Wey y Fulton Vásquez. El espectáculo iniciará en el salón de eventos de Sambil, a las 10 de la noche.



El salsero que lleva más de 20 años de carrera, atribuyó su éxito a las influencias de grandes maestros como Willy Colón, Eddie Palmieri, Tito Puente y Stevie Wonder. “Si esos maestros no hubiesen existido, quizás yo estaría limpiando zapatos”. Sostuvo que aunque no le hayan instruido a modo personal, “sus metales, arreglos claves, bembé y melaza”, lo nutrió musicalmente.



Aunque su fuerte es el piano, confesó que lo que estudió fue contrabajo sinfónico y que le agradece a Dios porque puede hacer canciones con sus manos y no depender de nadie.



“Muchas veces yo ni sé cómo hago las canciones. Hay temas que pongo los acordes en el piano, empiezo en una melodía y después le agrego las letras y cuando vengo a ver está lista. Creo que ni mi esposa me cree porque no se corresponden con mi personalidad. Ella me dice: si yo no te veo haciendo eso, creo que no lo hiciste”, sostuvo el maestro de la música tropical.



A juicio del creador de la salsa “Me tengo que ir”, la clave para permanecer en el gusto popular es la persistencia, aunque entiende que muchas veces ha sentido el deseo de retirarse, pero que luego analiza que vive de la tarima y de ver la gente bailar. En la salsa, como en otros géneros hay altas y bajas, pero cuando se hacen las cosas con amor y pasión, sin pensar en el beneficio económico, es posible llegar al gusto popular, es lo que piensa este maestro de la salsa.



“Yo hago eso como vía de escape, porque me acostumbré a ser como el payasito de circo que siempre tiene que sonreír”, indicó.



Porfi Baloa recuerda que cuando nació su hijo mayor, Víctor David, también estaba surgiendo la agrupación Los Adolescentes y en ese momento su situación económica no era la mejor, hasta el punto de que a veces no tenía ni para comprar los pañales.

Rememora que para esa época se separó de la madre del niño y que ésta se lo llevó a otro pueblo, hasta donde viajaba en autobús para llevarle instrumentos musicales, como batería para que él lo quisiera.



“Yo dije: tengo que hacer algo para cambiar eso, porque yo tengo que darle una casa a mi hijo y fue cuando salió la salsa ‘Anhelo’, recordó con tristeza.



Dijo que a Víctor David, quien ahora forma parte de la agrupación, le tocó vivir una infancia con “cosas no tan buenas”. Al hablar de la orquesta, Víctor Porfirio Baloa Díaz, nombre de pila del salsero, sostuvo que la agrupación que ahora combina con su nombre es su vida, que llora sus canciones y las sufre.



“Hay una serie de detalles que la gente no conoce, escucha la canción y grita, pero fuera de eso hay un mundo inmenso, hasta el palito de la güira para mí es esencial”, manifestó en una entrevista en el hotel Barceló de Santo Domingo.

Valora salsa de RD

Porfi Baloa se siente honrado con la salsa que están haciendo los artistas dominicanos, la cual calificó como “muy sabrosa”. Dijo que mientras los nuevos salseros respeten la clave se sentirá feliz con la expansión del género. Resaltó la labor que viene realizando la Chiquito Team Band, a quien ve como un ejemplo de esta generación. Al hablar del talento que tienen los dominicanos para la interpretación de la salsa, reveló que grabó un tema con “El Montuno”, un criollo residente en Nueva York que se desempeñaba como taxista. Lo consideró como “fenomenal” y que viene a rescatar la salsa vieja. Este intérprete forma parte de su nueva producción con la que celebrará sus 20 años en la industria. Sostuvo que “El Montuno”, le dio la vía de escape de hacer la salsa que a él le gusta.