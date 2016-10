Arrestan a el ex jefe policial de Iguala

Ciudad de México. El ex jefe de la Policía de Iguala, donde 43 estudiantes desaparecieron en 2014 tras ser detenidos por elementos de su corporación, fue arrestado ayer. La Comisión Nacional de Seguridad informó que agentes federales capturaron a Felipe Flores, de 58 años, en la propia ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, en una operación en la que no se realizó ningún disparo.



Flores fue arrestado a las 6:30 de la mañana cuando salía de una casa, donde visitó a su esposa, dijo en rueda de prensa el comisionado de seguridad Renato Sales. Aseguró que el ex jefe policial no siempre estuvo en Iguala, pero no detalló en dónde más habría estado. El ex mando policial es acusado de crimen organizado y el secuestro de los estudiantes. Es señalado de supuestamente seguir las órdenes del entonces alcalde de atacar a los alumnos y después encubrir la participación de los agentes de Iguala en las desapariciones. “Las investigaciones apuntan a que esta persona fue uno de los máximos responsables”, dijo Sales.