(Décima cibaeña)

Todo ya se mejcló

Música y literatura

¿Son sagradaj ecritura

Laj que Bob Dylan cantó?

Prefiero yo a Santicló

Como Nobel del Mercado

Que dejá ecritoi frutrado

Como ahora ya lo han hecho

¿Es literatura desecho

Que confunden con pejcado?

Bob Dylan se detacó

Poi su música y protejta

No hay duda que lo merejca

Poi to lo que ei cantó

“Fin a la guerra” gritó

Poi la masacre e Viet Nam

Niños y viejo matán

Hoy no puede ei aceitai

Pa poneilo en su lugai

Y no se oivide ei napalm.