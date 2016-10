Crece la intriga sobre Bob Dylan y el Nobel

Bob Dylan reconoció por unas horas el Premio Nobel de Literatura al incluir ese galardón que le concedió la Academia Sueca en su página web aunque poco después rectificó la publicación, aumentando así la intriga de sobre si lo aceptará o no. En una reseña publicada este miércoles para promocionar el libro “The Lyrics: 1961-2012”, sobre las letras de sus canciones figuraba el texto, en mayúsculas, “Winner of the Nobel Prize in Literature” (“Ganador del Premio Nobel de Literatura”).



Esa fue la primera admisión pública del premio por parte de Dylan, cuyo silencio desde el pasado jueves, día en el que se conoció el fallo, ha inquietado a la propia Academia Sueca, que ha renunciado tras varios intentos a comunicarle la distinción personalmente.



Un silencio que ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre si el cantante estadounidense acudirá a la ceremonia de Estocolmo para recibirlo en diciembre, conjeturas que parecían disiparse con la reseña en su web.



Sin embargo, horas después de la publicación del artículo y cuando varios medios ya se habían hecho eco de ello, el texto “Winner of the Nobel Prize in Literature” desapareció y fue sustituido, sin más explicación, por un enlace para comprar el libro.



Una edición que ha vuelto a desatar las especulaciones sobre las intenciones del primer músico premiado con un Nobel de Literatura en más de medio siglo de historia. La Academia Sueca concedió el Nobel a Dylan por haber creado “nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”, según el fallo que dio a conocer el pasado jueves. Un precedente de rechazo al Nobel de Literatura es el del francés Jean Paul Sartre, que contrario a todo tipo de distinciones no lo aceptó en 1964, aunque su nombre figura en la lista de ganadores.

La Academia sigue sin noticias del cantautor

La noticia del premio Nobel de Literatura para Bob Dylan dio la vuelta al mundo rápidamente el pasado 13 de octubre. La Academia ha tratado sin éxito hablar con Dylan y anunciaron que ya no lo seguirán intentando. “He llamado y enviado correos electrónicos a su colaborador más cercano y recibí respuestas muy amables”, dijo la secretaria de la Academia, Sara Danius.