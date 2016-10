¿Dónde quedó la fiebre por “Pokémon Go”?

A tan solo tres meses del lanzamiento del popular juego “Pokémon Go”, el furor de la población por la aplicación, las descargas, los récords y las noticias, han mermado. Desde el lanzamiento del famoso videojuego “Pokémon Go” el 6 de julio de este año, el cual fue diseñado por la compañía Niantic y distribuido por Nintendo, provocó que aproximadamente 21 millones de personas enloquecieran por atrapar los pokemones.



A la vez, la gran difusión se esparció por días consecutivos en las portadas de los periódicos nacionales e internacionales en los que se podían apreciar titulares como: “Pokémon Go llegó a RD y al resto de Latinoamérica”, “Pokémon Go se convierte en el mayor juego móvil de la historia de los E.E.UU”, y “Llegó la fiebre, Pokémon”.



Sin embargo, a tan solo tres meses de ese furor, ¿ dónde quedó la fiebre de atrapar pokemones? Aunque en agosto y principios de septiembre se generaron más noticias negativas que positivas sobre la influencia dañina del juego en la población, sus fanáticos lo defendían y lo seguían jugando, además, se sumaban otros.



Pese a su gran popularidad entre los jóvenes, en este mes, ya no se escucha a la gente referirse a “Pokémon Go”, desapareció del vocabulario de sus usuarios, de las noticias y las redes sociales.



Evidencia de esto, es que, por ejemplo, desde finales de septiembre, no se ha generado reacción sobre este videojuego, asimismo las descargas,y la fiebre en los jóvenes dominicanos que salían a jugarlo en lugares como la Plaza de la Cultura y Güibia ha mermado, como en noticiarios y portales internacionales.



Meses atrás, en su camino de éxito, Pokémon Go logró alcanzar cinco récords Guiness: En el primero, alcanzó la cifra de 206 millones de dólares, la mayor generada por un juego para teléfonos móviles durante su mes de lanzamiento. En segundo lugar, se posicionó como el juego con más descargas registradas a disposición del público, con más de 130 millones de descargas.



También, obtuvo la sorprendente cifra de ser la app más popular para iOS y Android en más de 70 países de manera simultánea. Además en 55 de estos países fue la app más vendida en las tiendas, remarcando su supremacía respecto a sus principales rivales.



Y por último su quinto récord lo recibió por superar los 100 millones de dólares en ingresos netos con apenas 20 días en el mercado.



Después de pasado sus dos primeros meses, la caída de Pokémon Go es

indiscutible.