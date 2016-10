“Estamos enfocados en hacer turismo espacial”

El trabajo de Alec Subero Díaz representa el desarrollo de tecnología privada para viajar al espacio. En esta especialidad comienza a interesarse cuando cursaba el cuarto de bachillerato en una escuela de Estados Unidos, adonde partió, luego de concluir el bachillerato en República Dominicana. Aunque desde pequeño le fascinaba todo lo que tenía que ver con la ciencia, la historia del sistema solar y el espacio, a su llegada a Estados Unidos, Subero Díaz, aún no tenía claro lo que quería estudiar. “Fue en cuarto de bachillerato cuando empecé a investigar sobre ingeniería espacial en distintas universidades. Entonces visité la Embry-Riddle Aeronautical University, en la Florida, la cual se enfoca solamente en todo lo relacionado a la aeronáutica. “Como tenía familia en la Florida, asistí a ese universidad, ya que ese fue el requisito que me pusieron mis padres para poder estudiar ingeniería aeroespacial, que fuera una universidad cerca de mi familia”, confesó Subero Díaz, para luego expresar que “allí apliqué y gracias a Dios me aceptaron. Cursé la carrera de 1999 hasta 2003”.

¿Siempre se interesó saber todo lo concerniente al espacio?

Cuando era niño recuerdo que mi madre me trajo varios libros que se titulaban “Los 50 hechos de la ciencia”, “Los 50 hechos de la historia” y “Los 50 hechos del sistema solar y el espacio”. Ese último lo leía constantemente, ya que tenía toda la información acerca de los planetas, de la luna, de la tecnología futurista, y qué desarrollar y hacer para que nosotros podamos ir a otro planeta.



¿Le fue difícil llegar adonde está?

Sí fue difícil, porque al principio el estudio de educación de aquí es muy diferente al americano. Me costó alrededor de dos semestres adaptarme, ya que son idiomas y culturas diferentes, además de que en República Dominicana dejé mis amigos, familiares, todo. Pero en realidad, nunca pensé que sería imposible alcanzar mis metas, mis sueños, y me decía que si otra persona se podía graduar de ingeniero aeroespacial, por qué yo no podía hacerlo. Pero sí, los primeros semestres fueron difíciles, pero luego de adaptarme todo fluyó normal. Es decir, mientras más pasaba el tiempo más difícil era, pero al mismo tiempo era más cercano a lo que quería hacer.



¿Empezó a ejercer su carrera inmediatamente terminó los estudios?

Sí. Desde que me gradué empecé a trabajar en una compañía pequeña en la Florida, luego pasé a trabajar en la compañía de aviones Sessna, por espacio de dos años, luego en otra compañía en el diseño de helicópteros; también en una empresa de programas militares secretos. Luego de ahí, entro a formar parte en The Spaceship Company (TSC), donde, junto a mi equipo de trabajo, me encargo del diseño estructural de las aeronaves. Mi trabajo representa el desarrollo de tecnología privada para ir al espacio.



¿En qué se especializa la compañía?

La empresa tiene alrededor de ocho años. Yo tengo tres años en ella. Esta compañía es también la misma de Virgin Galactic, una aerolínea espacial que va al espacio, es una empresa privada que desarrolla naves espaciales para ofrecer pasajes para el espacio. Es un proyecto privado, en el que trabajo, y es muy interesante. Lo interesante de este proyecto es que muchas personas tendrán acceso a naves espaciales, a viajar al espacio. Será una nave de turismo espacial, subir y viajar al espacio. Los clientes tendrán la oportunidad de llegar, recorrer el espacio por alrededor de 15 minutos, y luego retornar. Este proyecto es sumamente importante porque abre el espacio para muchas más personas.



¿Cuál es el enfoque de la empresa?

Ahora mismo estamos enfocados en hacer turismo espacial. Pero también hay posibilidad de hacer otros experimentos con asociación con la Nasa, porque cuando se desarrolle el turismo, al mismo tiempo esas tecnologías se desarrollarán para poderlas usar para otras cosas. En un futuro se desarrollarán para otras cosas, por ejemplo, si se quiere ir a otros planetas, a la Luna, entre otras. Somos la única compañía en el mundo que está haciendo esto y será tan pronto ya lleguemos a los vuelos comerciales, la única compañía en el mundo en hacer vuelos comerciales al espacio.



¿Cómo será el proceso del viaje?

La aeronave estará insertada debajo de un avión que la llevará hasta una altura determinada, en donde la nave caerá por peso libre y el motor enciende y subirá hacia el espacio. El objetivo es expandir el espacio a personas. Ahora mismo es caro, pero costará mucho menos que lo que era antes, ya que eran muchos millones de dólares para ir al espacio, pero esta compañía o tecnología está tratando de hacer que en unos años, ya sea menos costoso, que sea como si fuera un pasaje de primera clase al espacio.



¿Cómo ha sido su experiencia?

Mi experiencia en la empresa ha sido excelente. He podido ver tecnologías, he podido trabajar en ellas. He trabajado con tecnologías que muy pocas personas en el mundo han podido trabajar y estar expuestos a ellas. La Nasa, como tiene tantos años en esa industria, nosotros estamos asociados con ella y nos da asesoramiento. Pero la tecnología que trabajamos siendo parte de esa compañía, ha sido tecnología que en la República Dominicana no se ve.

Desarrollo

Estamos a la vanguardia de una nueva era industrial espacial que está definiendo el futuro de la exploración. Vamos a hacer el espacio accesible a más gente”.

Esperanza

En un futuro, me gustaría traer esas tecnologías a la República Dominicana, ya que son totalmente diferentes a las que se desarrollan aquí”.