Rinden homenaje en el PJ a doña Grimilda

22/10/2016 12:00 AM - Libonny Pérez

Con una guardia de honor, presidida por el titular de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, jueces y demás trabajadores del Poder Judicial, despidieron a la secretaria general de la SCJ, Grimilda Acosta de Subero, quien murió la noche del pasado jueves. Durante los actos fúnebres que se realizaron en la sede del PJ, Germán Mejía, destacó que la pérdida de doña Grimilda es irreparable, porque mostró una vocación de servicio ejemplar y fue un modelo a seguir en su desempeño, siempre dispuesta a ayudar en el acceso a la justicia.



“Para mí es sumamente doloroso despedir a Grimilda, sumamente doloroso. La estuve viendo permanentemente durante muchos años y luego me toca verle la cara diariamente en la Suprema Corte de Justicia, pero todavía me es más doloroso porque reconozco que deja a un esposo y a unos hijos. Tener que despedir a un ser muy querido es sumamente doloroso”, reiteró.



Madre ejemplar



De su lado, la hija de doña Grimilda, Ivette Subero Acosta, destacó que su madre nunca dejó de estar pendiente de las necesidades de sus hijas y de sus nietos y que siempre tenía los brazos abiertos para dar amor y suplir más allá de lo que necesitaban. “Su único empleo fue este en el cual estuvo 49 años. ¿Qué abogado en el país no conoce su nombre?, el nombre de doña Grimi, como le decían”, expresó.



Resaltó que fue una persona con una maravillosa vocación de servicio y con un fuerte sentido de solidaridad para con los demás y con un carácter fuerte y difícil de amedrentar.



“Dios decidió llamarla y tenerla a su lado, aunque ella se resistía a dejar a su esposo y a sus hijas solas. Nos quedamos con un sabor amargo de verla sufrir con tanto dolor y de luchar contra el cáncer, que finalmente nos ganó la batalla a todos”, expresó.

Trabajó durante 49 años en el Poder Judicial

Acosta de Subero, ingresó al Poder Judicial como mecanógrafa del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en el año 1967 y desde entonces se mantuvo en el sistema de justicia de forma ininterrumpida durante 49 años, ocupando cargos como secretaria de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del DN y secretaria general de la SCJ.