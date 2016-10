Una radiografía al Palacio de Bellas Artes

22/10/2016 12:00 AM - Muriel Soriano

El Palacio de Bellas Artes es una de las edificaciones más emblemáticas que hay en la República Dominicana; una estructura neoclásica que mira hacia el mar Caribe por el malecón de Santo Domingo y en cuyo interior alberga décadas de historia y arte. Hace 64 años se inició la construcción del edificio que reuniría las compañías que existían hasta el momento y las cuales se reunían en la Dirección General de Bellas Artes, presidida por Jaime Colson en esa época. El primer director que tuvo esa institución fue Rafael Díaz Nieses, quien falleció antes de que se hablara de construir el Palacio.



“El motivo principal de la creación y construcción del edificio de Bellas Artes era aglutinar el movimiento educativo de las mismas, las cuales empezaron de manera independiente.

Fue diseñado de manera tal que es el único en el país que tiene una entrada por cada uno de los cuatro puntos cardinales”, explicó el director actual, Félix Germán. “La idea era, en función de la utilidad del edificio, que el estudiante entrara por el norte a los locales de las escuelas que estaban ahí ubicadas, y terminaban brindándose al público en el sur, que es donde está la galería de la pintura y las artes plásticas y el teatro Máximo Avilés Blonda. Representaba un recorrido temporal de la enseñanza, aprendizaje y conversión de esta persona en el arte y finalmente su exposición al público”, agregó. Y la idea inicial se mantiene. Al ingresar al Palacio de Bellas Artes, la fachada norte facilita la circulación a las oficinas, aulas y talleres. Por el sur se da acceso al auditorio o sala Máximo Avilés Blonda (director general en 1962) con capacidad para 614 personas sentadas; mientras que las puertas que señalan al este y oeste comunican con los salones de actos y exposiciones.



El recorrido por el interior del edificio, diseñado por Francisco Manuel Batista Bisonó (Cuqui), estudiante de término de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aloja en el primer piso la Dirección General de música, danza y teatro, las oficinas de los departamentos financieros, de correspondencia, comunicaciones, formación artística especializada y recursos humanos, un salón de conferencias y la Compañía Nacional de Teatro.



Al ascender al segundo nivel, se encuentran el Coro Nacional y su sala de ensayo, la Compañía Lírica Nacional y salón de ensayo, la Orquesta Sinfónica Nacional, las direcciones de drama y artes visuales, los Ballets Clásico Nacional y Folclórico Nacional, y la sala de exposiciones A, B, C y D.



También se encuentran las salas de clases y ensayo del Ballet Nacional Magda Corbett y la de Ballet Folclórico Josefina Miniño, sus respectivos camerinos, el área de cafetería y la Capilla del Arte o Museo Jaime Colson, el cual está en proyecto de remodelación. Con miras a la puerta sur, está el salón de ensayos del Teatro Rodante. Las galerías, por su parte, están divididas en dos pisos, el primero se conoce como “La Rotonda” y el superior como “La Cúpula”, el cual cuenta con cuatro salones de exposición. La Galería Nacional fue inaugurada en 1957.



Educación



Bellas Artes está compuesta por ocho compañías que son la Dirección Nacional de Teatro, dirigida por Fausto Rojas; Ballet Nacional, por Armando González; Cantantes Líricos, encabezada por Ondina Matos; el Ballet Folclórico Nacional, por Maritza Reyes; Danza Contemporánea, por Marianela Boam; Teatro Rodante, por Carlota Carretero; la Orquesta Sinfónica Nacional, por José Antonio Molina, y el Coro Nacional, dirigido por Elioenai Medina; y 40 escuelas en diferentes municipios del país, entre ellos San Juan de la Maguana, La Romana, Santiago de los Caballeros y próximamente en Santo Domingo Este y Bonao.



“El plan es, cuando tengamos los presupuestos, aumentar a 153 municipios, que no se quede nadie fuera, que en cada municipio del país tengamos una escuela de arte donde los niños con talento y pasión puedan tener un espacio para estudiar y educarse. Cuando tengamos esas escuelas en todos municipios, veremos un cambio muy grande en República Dominicana”, aseguró Germán, quien dirige la institución desde hace dos años.

Actualmente, cuenta con una matrícula de seis mil estudiantes, la cual, según dijo, lleva años estancada por falta de incentivos y presupuesto.



Turismo y aniversario



El 15 de diciembre es la fecha elegida para celebrar los 60 años de la inauguración del Palacio de Bellas Artes y para esto, Félix Germán reveló que pretende organizar una exposición de arte y el mismo concierto con el que se inauguró, que fue un concierto de gala a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, con preludios de Brahms y Beethoven.

Entre los próximos proyectos a implementar, está el de convertir el emblemático palacio en destino turístico, especialmente para los extranjeros que llegan al país vía crucero.

“La idea es recibirlos con un baile típico, darles un tour, llevarlos a las galerías para que vean la exposición que esté vigente en ese momento y al final, el Ballet Folclórico impartirá una clasecita de merengue y bachata”, reveló Félix Germán.



Historia



Según explica el libro “El Palacio de Bellas Artes 1956-2008”, de la historiadora dominicana Myrna Guerrero, publicado en el 2008, fue para el año 1940 que se promulgó la Ley 311 que creó la Dirección General de Bellas Artes. Pero no fue hasta 10 años después que se determinó la creación de una estructura.



El palacio fue concebido dentro del Plan Binacional de Construcciones Escolares, desarrollado entre 1950-1952, cuando Joaquín Balaguer ocupaba la Secretaría de Estado de Educación. Se presentaron dos diseños, siendo el de Cuqui Batista el elegido, aún cuando los costos para la ornamentación exterior e interior superaban el presupuesto del diseño que fue descartado.



El diseño de líneas neoclásicas sigue el modelo del templo griego, estilo que fue también implementado en su época de apogeo en los Estados Unidos.



La construcción de la obra más importante de esa época cuenta con 13,375 metros cuadrados de construcción, en un solar de 24,700 metros cuadrados. Inició en 1952, presidida por el ingeniero Bienvenido Martínez Brea, alias Bebecito, y el 15 de mayo del 1956 fue inaugurada con un discurso de orden que pronunció Enrique Marchena, entonces secretario de Educación. Horacio Vicioso Soto dirigía Bellas Artes en ese entonces.



Para el momento de su apertura ya existía la Orquesta Sinfónica Nacional, creada en el 1941, el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, la Escuela Nacional de Bellas Artes, ambos fundados en 1942, el Teatro Escuela de Arte Nacional (1946), la Escuela Elemental de Música (1947) y el Coro Nacional en 1955. La estructura se levantó por un costo de 1, 555,000.00 pesos incluyendo construcción, mobiliario, decoración y aire acondicionado, tenía ocho esculturas cuyas figuras evocaban cariátides y atlantes, figuras de la mitología griega. Estas adornaron las fachadas hasta 1969, cuando fueron derrumbadas.



En 1979, la institución se vio obligada a cerrar sus puertas por el deterioro que le arropaba y dos años más tarde fue reinaugurada.



En el 2005, tuvo que ser sometida a un programa integral de restauración y reconstrucción por la misma causa, y en el 2013 fue aprobado un proyecto de ley que daba al palacio el nombre del comunicador Freddy Beras Goico.