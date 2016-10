Ana Torroja, éxitos de Mecano la conectaron con dominicanos

Si hay algo que no le falta a Ana Torroja es energía y fuerza en el escenario, lo cual quedó demostrado las noches del viernes y sábado en la reinauguración de Hard Rock Café Santo Domingo, ahora Live. Contoneándose sutilmente con su corto vestido dorado por todo el escenario, la española resumió en tan solo dos horas sus más de 35 años de trayectoria, desde la discografía de Mecano, hasta los temas de su nueva producción “Conexión”, la cual también le da nombre a la gira que la trajo a República Dominicana por segunda vez. “La fuerza del destino”, un tema que data de 1988, original de la agrupación que la dio a conocer (Mecano), fue con el que inició la cantante de 56 años, acompañada de cinco músicos, un juego de luces que en ocasiones solo permitía ver la silueta de Torroja moverse, y una pantalla que recogía, según la canción, las diferentes etapas de su vida artística.



Como el vino



Aunque esperó al 2015 para grabar su primer álbum en vivo, Ana Torroja interpreta cada canción con la misma fuerza e intensidad de sus mejores tiempos. Así, fue develando el repertorio, que incluyó “Hoy no me puedo levantar”, de 1981, “A contratiempo”, “Disculpa”, “Cruz de navajas” (1986), “Aire”, entre otras.



Luego de tres canciones, Torroja recordó que su primera visita a Santo Domingo fue junto a Miguel Bosé, con el tour “Girados”, y aunque no faltó un “Muchas gracias”, al finalizar cada canción, la intérprete no se mostró muy conversadora. Entre temas ´corta venas´ e historias de amor, Ana Torroja Fungairiño fue acelerando el ritmo con “Los amantes”, “Maquillaje” y “En tu fiesta me colé”, con las que consiguió aumentar los aplausos, así como “Mujer contra mujer”, con la que recibió un ramo de flores blancas del público, para seguir con “Duele el amor”, original con Aleks Syntek, y “Ay, qué pesado”.



Luego del midley con “Marte o venus”, se despidió, y apenas sonaron los últimos acordes del tema, la petición de otra canción no se hizo esperar. La fiesta fue tal cual la anunció.



Regresó, presentó a su equipo, saludó a su prima Eva, “netamente dominicana”, según dijo, interpretó dos temas más y volvió a desaparecer del escenario. Nueva vez, las aclamaciones arroparon el lugar, y ella no se contuvo. Sus ganas de dar más eran tantas que aunque su equipo ya había abandonado la escena, ella regresó y, a capela, empezó a cumplir peticiones. “Sentía”, del sexto álbum de Mecano, “Adalai” 1991, y “Me cuesta tanto olvidarte”, de “Entre el cielo y el suelo” de 1986, para el cual se sumó su guitarrista, evidenciando la conexión que hizo con la audiencia.

Hard Rock Live estrena escenario más amplio

Con la cantante Ana Torroja, Hard Rock International dio apertura al Hard Rock Live Santo Domingo, primera sala de conciertos que abre la marca fuera de Estados Unidos, uniéndose a los ubicados en Orlando, Hollywood, Biloxi y Las Vegas. Este nuevo Hard Rock Live está ubicado en el cuarto piso de Blue Mall, del sector de Piantini. Su capacidad es de 1,200 personas sentadas, con diseño a cargo de la firma de arquitectos More and Wiese, informó Tom Perez, vicepresidente regional de desarrollo y operaciones de franquicias para Hard Rock International.