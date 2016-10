Conozca los beneficios del coaching corporal

24/10/2016 12:00 AM - Ivelisse Santos

Hoy por hoy, el coaching es una de las herramientas más demandadas por los directivos empresariales, y, sin dudas se ha convertido en la piedra filosofal en la que muchos ejecutivos se apoyan para adaptarse y responder de forma efectiva a los nuevos retos de la sociedad. Supone una nueva forma de pensar, de ser y de funcionar. Pero, ¿qué papel juega en este proceso el denominado Coaching Corporal Intensivo?



Nancy Marrero Román, directora general de IESEC Human, empresa pionera en República Dominicana en la formación de coaches, explica que las bases del Coaching Corporal vienen del Coaching Ontológico, cuyo objetivo es generar los resultados deseados a través de procesos transformacionales en el ser. Desde esta mirada, el ser humano está conformado por una coherencia cuerpo-emoción- lenguaje, y es, en esa coherencia, donde el Coaching Corporal coloca de una manera más cercana la dimensión corporal, interviniendo desde ahí en los otros dominios: la emoción y el lenguaje. En consecuencia, surge una nueva forma de mirar el mundo, de relacionarse, de conversar y de actuar.



La experta dice que el Coaching Corporal Intensivo, es una invitación a un viaje interior y transformador, donde el cuerpo, visto como ese espacio del ser y del hacer que abre las posibilidades de acción y de expresión en el mundo, es el protagonista.



Explica que este tipo de coaching se encarga de posibilitar en el ser humano el desplazamiento hacia su bienestar y lo invita a sumergirse en las emociones, observar los juicios presentes y las creencias limitantes, para transformarlas en posibilidades sustentables en el tiempo. Para ello utiliza herramientas como la observación, la percepción, la sensación, los sentidos y dinámicas corporales individuales y grupales.



Pero, ¿qué otras cosas logra este experto en los demás? Marrero Román dice que fundamentalmente las personas logran darse cuenta de los hábitos que los limitan y les cierran las posibilidades, así como a incorporar nuevas costumbres que no solo les abrirán nuevas puertas, sino que los expandirán como seres humanos, y desde ahí, crear una nueva estructura de coherencia entre lo que se descubre, lo que se dice y lo que sus emociones manifiestan.



En este sentido, los expertos en coaching corporal afirman que mediante esta modalidad -trabajando y escuchando a nuestro cuerpo- podemos ser capaces de modificar nuestras emociones, nuestros estados anímicos y el de nuestros equipos, estar mejor preparados para la toma de decisiones y establecer nuevos vínculos y metas dentro de la empresa.



Otras ventajas



“Entre otras ventajas o beneficios que ofrece el Coaching Corporal, se encuentran: reafirmar y expandir lo que se desea conservar e incorporar los cambios orientados hacia lo que se quiere lograr, experimentar conscientemente el mundo emocional en el que se habita, expandir el marco de observación de aspectos internos y externos orientados al bienestar, que antes pasaban desapercibidos, así como reconectar con la dimensión corporal originaria en sí mismo, y que con el pasar del tiempo se ha ocultado”, comenta la coaching.



“Cuando la persona está más armónica física, mental y emocionalmente la relación consigo misma y con su entorno, mejora. Tomando en cuenta que las emociones nos predisponen para actuar, si los resultados de nuestro actuar no nos causan bienestar, aprendemos a observarlas, a reconocerlas y a orientarlas hacia los resultados deseados ”, comenta la experta.



Agrega que con la ayuda del Coaching Corporal se pueden descubrir talentos dormidos, se toman decisiones que han sido pospuestas, se estimula la creatividad y la expresividad, se potencia el liderazgo, aumenta la autovaloración y la autoconfianza; se conecta con el disfrute de lo cotidiano, se aprende a fluir y a transitar espacios de incertidumbre, a descubrir el poder de la autenticidad, y a comprender que la intuición es parte de la sabiduría interior. Surge el reencuentro con una totalidad mayor, la conexión espiritual.



“Ser capaces de escuchar el cuerpo nos abre la posibilidad de saber lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos tensa, lo que sentimos. Y nos da información de hacia dónde ir, qué hacer para abrir nuestras posibilidades y construir así la vida que queremos vivir. Eso requiere el volver al cuerpo para escucharlo, reaprender a hacerlo. En el trabajo corporal surge nuestra verdadera identidad, nos potenciamos, florecemos. Tejemos nuestras posibilidades desde la base, el cuerpo, para ser capaces de trenzarlo con nuestra manera de sentir, pensar y expresarnos. Vinculando los tres dominios, cuerpo, emoción y lenguaje, nos convertimos en seres humanos integrados, legítimos y conectados”, agrega la experta.

Interesante

El Coaching Corporal Intensivo es un camino de acompañamiento a todas aquellas personas que deseen un cambio de dirección y de perspectiva responsable en sus vidas.