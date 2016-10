El Fiscal Electoral en la Ley de Partidos Políticos (II)

Continuando el tema, en esta ocasión hablaremos sobre posiciones encontradas para la incorporación de dicha figura. Tenemos que a principios de este año, el Tribunal Superior Electoral (TSE) emitió un Reglamento Contencioso Electoral, a los fines de llenar vacíos jurídicos contenidos en su Ley Orgánica, la 29-11.



No obstante emitido dicho reglamento, en la efervescencia de la pasada campaña electoral, vemos que dos jueces de esta “Alta Corte” destacan en sus comentarios dicha figura jurídica. Por un lado Mariano Rodríguez, presidente del TSE, la favorece, ya que constituiría un gran avance en cuanto a la justicia penal electoral, puesto que habría una persecución efectiva de los ilícitos electorales por parte de un representante jurídico del Estado (Ministerio Público).



Por otro lado John Guiliani, juez de este Tribunal, disiente, ya que la ley 29-11 da facultades al TSE para la persecución de los mismos. Asimismo, destaca que esta institución no tiene iniciativa legislativa, y dar dicho derecho tergiversaría la apoliticidad dada al TSE en cuanto a infracciones electorales se refiere.



Así como Guiliani, dentro del coloquio que tuve la oportunidad de compartir, recuerdo una persona que destacaba lo mismo: “darle prerrogativa a un delegado del Poder Ejecutivo para perseguir delitos, no tendría la “imparcialidad necesaria” para llevar a cabo su función”. Soy del criterio de que, así como hay fiscales especializados en materia administrativa, penal y demás, que involucran al Estado, bien podría existir una en materia electoral. Y para lo que dice Guiliani de que sería inconstitucional, le recuerdo que la voluntad política hizo posible la reelección presidencial. ¿Por qué no buscar las formas de fortalecer nuestro sistema jurídico electoral a través de los mecanismos dados por dicha Carta Magna? En una última entrega trataremos reflexiones finales sobre el tema.