Gobierno lanza campaña para sensibilizar sobre accidentes de tránsito

24/10/2016 09:29 AM - Servicios DICOM

El gobierno dominicano lanzó hoy una campaña para sensibilizar sobre epidemia de accidentes de tránsito.



En un corto video acompañado de un comunicado la Dirección General de Comunicación explica que:

La semana pasada hubo 1 accidente de tránsito cada 5 minutos en el Gran Santo Domingo, reporta el 911.



Eso quiere decir 12 cada hora, 288 diarios y 2,024 durante los 7 días de esa semana.



Los hubo camino al trabajo. De regreso del trabajo. Viernes para sábado y sábado para domingo de 9 de la noche a tres de la madrugada.



¿Quiénes? Motoristas. 7 de cada 10 accidentes de tránsito fueron con motores.



Es que muchos andan como locos e irresponsables en la calle.



No usan casco protector y los fines de semana manejan con unos tragos de más. Circulan a alta velocidad y con temeridad. Violan señales de tránsito.



3,000 murieron el año pasado por querer robarse un semáforo, por creerse más vivos que los demás, sin importarle nada ni nadie.



“Pal motor no hay tapón ni semáfaro”, se jactan.



Conductas tontas que terminan el 31 de diciembre con 3,000 muertos, aunque expertos dicen que son más, porque sólo están contando los que mueren en el acto y no después.



Agréguese los traumatismos discapacitantes derivados de tales accidentes.



Los accidentes de tránsito es la principal causa de muerte de personas entre 15 y 29 años en el mundo.



República Dominicana es el país número uno en América, número uno en el Hemisferio Occidental y segundo en el mundo con más muertes por accidentes de tránsito al año: 29.3 dominicanos por cada 100,000 habitantes.



Una tragedia. Una epidemia. Una vergüenza.