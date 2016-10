¿Qué define como progresista un partido gobernante?

Alguien preguntó cómo se define a un partido progresista en el poder; enfatizó, en el poder, porque desde la oposición es más fácil porque es con palabras. La respuesta resumida y directa está a quien le impone medidas fiscales y para qué las destina; o sea, a quien le quita y a quien le da. El partido de gobierno que defiende el aborto, la preferencia gay y la igualdad de género, ¿es progresista?



El aborto es un tema de ciencia de la salud, que ha tenido la oposición de las iglesias porque se ha abusado en su práctica, pero el avance de la ciencia obliga a favorecer el aborto terapéutico. Ser gay es una condición que debe respetarse como se respeta a un discapacitado o a un envejeciente.



La igualdad de género se origina en la necesaria participación de la mitad de la población en las necesidades de la comunidad humana, sea en la democracia, en la vida económica, cultural y de convivencia. Ahora se requiere de la participación de todos para poder producir riquezas, ciencia, innovación y cultura; de ahí se derivan muchos derechos, entre ellos la igualdad de género.



Pero un partido progresista gobernando demostrará serlo, cuando aplica políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos. El aborto es un tema de la ciencia de la salud, la cual el Estado debe garantizar; ser gay es una condición que debe respetarse, porque no es igual a una preferencia sexual que afecta a un tercero, como la violación, la pedofilia y el incesto.



Sin embargo, el Estado no puede garantizar los derechos sin disponer de los recursos fiscales. Es necesario precisar que no es solo que tenga los recursos fiscales, ni en qué lo destine. Cuando esas recaudaciones impositivas se le quita al pueblo, estaría aplicando medidas impositivas regresivas; o sea, que afectan a ese mismo pueblo y está protegiendo a los ricos beneficiados. Ese es un partido conservador aunque se autodefina progresista.



Por ejemplo, en el sistema impositivo dominicano hay medidas que afectan a los sectores inferiores, como el anticipo aplicado a pequeñas y medianas empresas (pagar el año siguiente, como si se lo ganara de nuevo; porque se supone que se lo va a ganar). Pagar ITBIS sobre la casi totalidad de lo que se compra, igual a como lo paga un rico, cuando ese ITBIS debe ser exclusivamente sobre el selectivo al consumo. A los asalariados se les aplica sobre la renta, en el excedente en una escala a partir de la mínima, desde un 15% al 25%, lo cual debe revisarse; y peor, paga Itebis luego para comprar alimentos, vestirse y recrearse; tributa dos veces.



En cambio, sectores ricos están subsidiados, superando los 200 mil millones de pesos; se le adorna llamándosele “gasto fiscal”. Lo que significa que se recauda del pueblo para subsidiar sectores ricos, como turismo, zonas francas, telecomunicaciones, combustible a generadores, etc.



La presión tributaria dominicana llega al 14% del PIB y el 86% va, después de deducidos los gastos, a los ricos. Pero el Estado mueve la economía, trata de garantizar derechos, se endeuda e incurre en déficit. El ex presidente Mujica razón tuvo cuando dijo que no se explicaba cómo nos hacemos.



Pero, ¿qué es el PLD? ¿Progresista?