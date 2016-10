Visa semanal

Saludos. Hice un viaje ilegal hace mucho. Regresé al país y tiempo después conseguí la visa, la cual he tenido por más de 20 años. Hace 5 años me pararon en Miami y cuando se venció mi visa, no me la renovaron y me dijeron que necesitaba un perdón o waiver. Me dieron uno por un año y me dijeron que tenía que solicitar visa de nuevo cuando se venciera y otro perdón. ¿Me voy a pasar la vida entera solicitando visa de un año? Mi visa se vence en 2017. Vásquez.

Por suerte para ti, la regulación cambió y en 2017 cuando te visen, te darán un waiver o perdón por 5 años, por lo tanto, no tendrás que renovar hasta el 2022.

Mi padre se casó con una americana, pero le negaron la visa porque creyeron que la relación era falsa. Todavía están casados, desde hace 14 años. Todavía ella se lo quiere llevar, pero quedaron frustrados con el maltrato en la entrevista. ¿Qué pueden hacer? José.

Si han vivido juntos todo ese tiempo, luego del rechazo en el Consulado, son más que elegibles para hacer el proceso de nuevo y emigrar sin problemas.

Mi esposo me está pidiendo y tengo cita en diciembre. Tenemos una hija americana, que él declaró aquí y quiero saber si voy a necesitar permiso de su papá, para que pueda viajar. ¿Cuáles son los requisitos? Pilar.

No vas a necesitar el permiso, ya que la niña viajará con pasaporte americano y solo los niños menores de 18 años, dominicanos, están obligados a viajar con un permiso. Hay una excepción para los niños extranjeros, que tengan más de 6 meses en el país. Estos requieren un permiso del otro padre.

Buenas Dr. Roque. Mi suegra tiene 66 años y quiere solicitar visa de paseo para visitar su hijo que esta ilegal en América, pero ella no tiene solvencia y vive con una hija que no gana mucho y tiene la casa hipotecada. ¿Cree que le puedan dar la visa?

Esmarlin.

Todo parece indicar que no habría lazos fuertes que la aten al país y la presencia indocumentada de su hijo, la perjudica aún más, por ser una familia de alto riesgo migratorio.