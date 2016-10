Crazy Desing, a espera de su hijo, boda y despegue como solista

El cantante urbano Crazy Desing ha vuelto a nacer. Así lo considera luego del aparatoso accidente que sufrió el pasado junio y del que aún se encuentra en proceso de recuperación. “Después de mi accidente me estudié y analicé muchas cosas. Me siento feliz, confiado y con mucha fe. Cuando yo desperté y abrí los ojos vi que fue otra oportunidad, porque realmente eso era para yo perder la vida”, afirmó el ex Teke Teke. Rafael Colón, nombre de pila del cantante, explicó que tuvo una rotura de tercer grado y que los médicos hablaban incluso de apuntarle la pierna, pero tras la operación el proceso de recuperación ha sido rápido y se estima que en dos meses, aproximadamente, el hueso soldará lo suficiente como para poder desprenderse del bastón que le acompaña. En cuatro meses, espera volver “a dar golpes de cintura”.



Crazy aseguró a elCaribe que este acontecimiento le ayudó a reencontrarse consigo mismo y marcó un precedente para empezar a ser una nueva persona. “Aprendí a tener paciencia, que no la tenía, a ser sereno y esperar”, sostuvo, y él mismo agrega: “porque todo obra para bien”.



El intérprete de “Ella eh” expresó que contó con el apoyo de toda su familia, en especial de la madre de su futuro retoño, Sandra Berrocal.



“Sandra tiene como tres meses de embarazo ya; eso fue una bendición. Siempre lo anhelé (un hijo con ella) y mira cómo y cuándo se me dio. Eso quiere decir que Dios nunca te deja solo. Nos unimos más, estamos bien, formalizando nuestra relación, y hay planes de boda este mismo año si Dios lo permite, algo familiar”, reveló el exponente urbano.



Crazy Desing recuerda que había lanzado su carrera como solista solo cuatro meses antes del accidente, con el tema “Ahora que te vas”, de corte romántico, y poco después presentó un sencillo más comercial y jocoso, en colaboración con “La Montra”, y aunque entendía que su carrera iba en ascenso, dijo que ahora es que va a trabajar duro para poder llegar a públicos distintos y lograr su sueño de internacionalizar su carrera.



De la mano de la casa disquera Fancy Records y aún disfrutando de la pegada de “Ella eh”, Crazy presentó su cuarto tema “Perdóname”, también romántico, y en colaboración con MV5. “Estoy ampliando mi mercado, llegando a públicos diferentes. Yo creo que la gente quiere ver algo distinto, no nada más escucharte. Crazy Desing puede decir a boca llena que es un artista completo”, aseguró. Según dijo, es un logro para él que el público apoye las nuevas fórmulas a las que está apostando y que eso se debe a un complemento cuya base es la disciplina.

Planea su primera gira como solista en EE.UU.

Crazy Desing reveló que esta semana se rodará el videoclip de “Perdóname” y que en noviembre realizará su primera gira en solitario por Estados Unidos, donde agotará una agenda de más de 30 presentaciones, aún sin confirmar. En enero, realizará la promoción de sus temas en Suramérica. Resaltó que en su breve trayectoria en solitario ha tratado de darles oportunidad a nuevos talentos, porque considera que en el país no existe una unión dentro del género.