Justin Bieber se presentará en Punta Cana

Finalmente ha sido confirmado. El cantante canadiense Justin Bieber se presentará en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana el sábado 15 de abril del 2017, como parte de su ‘Purpose World Tour’ por Latinoamérica.

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer la información del concierto que destaca la producción de “Purpose”, el más reciente álbum de estudio de Bieber, con el que demuestra que sus letras han madurado y su estilo ha evolucionado, pero su esencia sigue siendo la misma.

El concierto es organizado por SD Concerts, del empresario Saymon Díaz, AEG LIVE y LIVE NATION.

De este álbum se desprenden los sencillos como “What Do You Mean,” “Sorry,” y “Love Yourself”, "I'll show you" y "Where are you", los cuales se posicionaron en la lista de éxitos mundiales uno tras otro.

