Poca gente se imaginaba que hubiese tantos aspirantes a las posiciones que han de ser llenadas por el Congreso Nacional en la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral. Ahora que se conoce por lo menos el gran número de aspirantes a esos puestos, muchos son los que se preguntan ¿cuál es el melao que tiene Mireya?, y no aparece quien dé una respuesta satisfactoria y real, porque el cuentecito ese de que todos esos que los buscan están detrás de esos puestecitos para sacrificarse por la Patria y/o por servir a la colectividad no se lo creen ni ellos mismos. Lo positivo de todo, quizás, es que como no hay sombreros para tantas cabezas, no estarán todos los que están ni serán todos los que son. Que nadie se desespere. Ya falta poco…



Por Venezuela



Si Dios no mete su mano, la confrontación que se vislumbra está a la vuelta de la esquina en Venezuela y tomará características catastróficas y violentas, y todo –aunque lo nieguen las partes- por la tozudez de los protagonistas. La hoy República Bolivariana de Venezuela no merece el derrotero por el que la conducen la ambición y el apego a los privilegios que da el poder. Y la gente, una y otra vez engatusada por la demagogia y los ofrecimientos, parece que no está en eso de seguir siendo utilizada para beneficio de minorías fácticas. El choque de los vagones se ve llegar, el impacto será estrepitoso pero talvez constituirá el preludio de mejores sendas para el hermano pueblo venezolano. Que Dios lo ampare…



Rumores



Andan por ahí unos rumores que hablan de deserciones fuertes en una de las principales fuerzas políticas mayoritarias, estampida como consecuencia de la rigidez en la dirección partidaria, y de la incoherencia de políticas y estrategias encaminadas a cumplir los objetivos de toda organización política partidarista. Después que no digan…