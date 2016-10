La NBA está de nuevo en escena a partir de hoy

La temporada 2016-17 del baloncesto de la NBA abre hoy con tres partidos, incluido uno en el que accionan los monarcas Cavaliers de Cleveland. No se puede analizar la estación sin mencionar a Cleveland, cuyos miembros reciben esta noche (8:00) sus respectivos anillos y además se develizará el primer cártel de campeones de la NBA en el Quicken Loans Arena. Los Cavaliers reciben a los renovados Knicks de Nueva York. Otro de los partidos será San Antonio Spurs y Golden State Warrior a partir de las 10:00 de la noche, un duelo que será transmitido por CDN SportsMax. Cleveland protagonizó un espectacular regreso durante las finales de la temporada pasada al coronarse después de ir abajo 1-3 frente a los Warriors, a la sazón, campeones de la liga estadounidense. Este año, los Cavaliers cuentan con el mismo núcleo de jugadores: LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love, Tristan Thompson, J.R. Smith e Iman Shumpert que se mantienen con la escuadra, aunque ya no están Matthew Dellavedova, que fue un factor a considerar en las dos finales anteriores.



Mike Dunleavy y Chris Andersen son dos adiciones de importancia para los campeones. Los Cavaliers están llamados a dominar la Conferencia Este, aunque este año tendrá más oposición que nunca, especialmente con los Celtics de Boston y los Raptors de Toronto.



Boston fichó al dominicano Al Horford, una adición que puede tener un gran impacto en una nómina muy joven que demostró en la contienda pasada lo que es capaz de hacer. De hecho, fue la primera vez, desde los tiempos de Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen, que ganan 48 partidos. Los Celtics pueden discutir el segundo puesto del Este con los Raptors, quienes vienen de una temporada de ensueño en la que llegaron a las finales de su zona por primera vez en su historia. Toronto pudo mantener en nómina su guard estrella DeMar DeRozan, pero perdieron a varios miembros de importancia en Luis Scola y Bismack Biyombo, la gran revelación de la postemporada para ese equipo.



Los Pacers de Indiana surgen como el cuarto buen equipo en el Este, que además tiene a Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, Bucks de Milwaukee, Miami Heat, Bulls de Chicago y Knicks de Nueva York para disputarse un lugar en la postemporada.



Los Bulls tienen a Dwyane Wade y Rajon Rondo. Será interesante el comportamiento post Derrick Rose, quien ahora jugará al lado de Carmelo Anthony y Kristaps Porzingis en Nueva York.



El Oeste



Más salvaje que nunca está la Conferencia Oeste este año. La realidad es que Golden State luce más fuerte con la llegada de la superestrella Kevin Durant, aunque eso no significa que tendrá un mejor récord que el año pasado cuando quebraron la marca de la NBA que estaba en poder de los Bulls de Chicago de la era de Michael Jordan.



Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green continúan en la escuadra de Oakland, que ahora agregó al veterano Zaza Pachulia. Durant, Thompson y Green estuvieron en los Juegos Olímpicos y lucieron muy bien en la pretemporada. Los Warriors ya no cuentan con Harrison Barnes y Andrew Bogut. Ellos, como siempre, tendrán que emplearse a fondo para ganarle la conferencia a los Spurs de San Antonio, quienes no tendrán a Tim Duncan por primera vez en 19 años. Con todo y eso, los Spurs aún tienen para ganar otra vez 67 partidos, especialmente por la presencia de Kawhi Leonard y LaMarcus Aldridge, probablemente el mejor dúo de la división suroeste. Perdieron a Boris Diaw y a Matt Bonner, pero ganaron a Pau Gasol y a David Lee, dos hombres que serán de gran ayuda en la línea delantera.



El Thunder de Oklahoma perdió mucho terreno con la salida de Durant, pero aún así Russell Westbrook sigue siendo un peligro público para sus rivales. Westbrook se apoyará en un joven grupo que encabezan Victor Oladipo y Andre Robertson. El Jazz de Utah debe ser el equipo sorpresa en el Oeste junto a los Timberwolves de Minnesota del dominicano Karl Towns, quien ha prometido que su equipo estará en playoffs. Horford y Towns son los únicos dominicanos en la NBA.