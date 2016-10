Ocho aspirantes a CC con casos en justicia

25/10/2016 12:00 AM - Miguel Martínez

El procurador General de la República, Jean Rodríguez, informó que de los 262 aspirantes a la Cámara de Cuentas, ocho candidatos figuraron con alguna actividad pendiente con la justicia, y dos tienen que actualizar sus datos. Al hacer entrega formal del informe de depuración de los candidatos que aspiran a pertenecer a la Cámara de Cuentas, Rodríguez no especificó claramente el tipo de delito, tampoco reveló los nombres de los aspirantes.



“Cuando un ciudadano solicita su certificación de no antecedentes allí le pudiera figurar algún tipo de actividad pendiente con la justicia. Desde una multa hasta cualquier otra infracción que haya podido cometer el ciudadano. Esto no significa que hayan sido condenados, significa que tienen una actividad realizada pendiente con el sistema judicial”, dijo.



Jean Rodríguez explicó que le corresponde a la comisión evaluadora de diputados determinar si estas personas serán descartadas del proceso, o si seguirán.

Comisión fijará posición



De su lado, el presidente de la comisión, Ramón Dilepcio Núñez, comunicó que evaluarán los casos y, que, posteriormente fijarán una posición.



“Es muy prematuro para hablar de eso, acabamos de recibir el informe, y no conocemos cuáles son las infracciones”, expresó.



Informó, además, que le entregaron los expedientes de los aspirantes para ser depurados a la Dirección General de Compras y Contracciones, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a la Dirección general de Impuestos Internos (DGII), y que este martes a las 4:00 de la tarde, acudirán al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con los mismos propósitos.



Agregó que “todas esas entidades prometieron que en esta semana nos entregarán el documento que contiene su informe de depuración”.

Procurador niega estén engavetando casos

El procurador Jean Rodríguez negó que estén engavetando los casos de corrupción en el país y, por el contrario, se están fortaleciendo todos esos expedientes, sean viejos o nuevos. Sobre el caso del diputado reformista Néstor Muñoz, investigado por el Ministerio Público por el tráfico ilegal de armas, manifestó que tan pronto tengan algo nuevo lo darán a conocer.