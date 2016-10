Rosario dice entrega de papeles no le preocupa

Roberto Rosario reiteró que todos los ciudadanos que aparecen en la lista de 55 mil que fueron depurados por el organismo tienen listos sus documentos y los pueden retirar. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) sostuvo ayer que la aplicación de la ley especial de naturalización (169/14) no constituye motivo de preocupación para esa institución porque el registro civil ya fue depurado y las personas que se beneficiaron de la iniciativa tienen los mismos derechos que los ciudadanos dominicanos.



“Creo que esos ciudadanos dominicanos tienen ahora la garantía de que no van a estar sujetos al ánimo o a la voluntad de que un oficial civil le pueda negar sus documentos, sino por el contrario, de que cuando lleguen tienen la garantía de que tendrán su acta y su cédula sin mayores contratiempos porque ya fue previamente autorizada o transcrita”, expresó Rosario.



Dijo que hay personas cuyos documentos ya fueron depurados que aún no han ido a retirarlos a las oficialías del estado civil y que hasta el momento más de 10 mil se han presentado a la JCE en busca de sus documentos de identidad.



Según el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el país, Lorenzo Jiménez, alrededor de 42 mil personas que tienen sus documentos listos en las dependencias de la JCE no han ido a retirar sus papeles.



Rosario aclaró que casi la totalidad de los 55 mil inscritos que fueron beneficiados con la ley 169/14 ya tienen listos sus documentos con la excepción de alrededor de 500 cuyos registros no han sido depurados por el deterioro de los libros en que fueron inscritos.