The New York Band continúa con su tour por RD y Colombia

La orquesta The New York Band, encabezada por Cherito, Iris, Franklyn, Tony y Miosotis, continúa con su gira “Re:Encuentro World Tour”. En esta ocasión, llevarán su espectáculo durante el próximo mes de noviembre a la tierra en donde se originó la banda, Estados Unidos. Luego, regresarán a la República Dominicana en el mes de diciembre para desarrollar una extensa gira por todo el país.



Uno de sus conciertos en Santo Domingo será el 20 de diciembre en el salón La Fiesta del hotel Jaragua, en donde exhibirán una atractiva producción, dirigida por Edilenia Tactuk. Otras importantes presentaciones tendrán lugar en Gurabito Country Club de Santiago, el 23 de diciembre, y en Club Casa Puerto Rico de La Romana, el 25 de diciembre, día de Navidad.



The New York Band abrirá un espacio de unos días, durante su gira por República Dominicana en diciembre, para también llevar su espectáculo a varias ciudades del territorio colombiano. Bogotá, Villa de Leyva y Barranquilla serán testigos del nuevo show de esta legendaria banda. La agrupación tiene pautado continuar su “Re:Encuentro World Tour” por Perú, Chile y Ecuador a principios del próximo año.



Sin duda, el mundo latino tendrá la oportunidad de disfrutar de la magia de esta agrupación que ha enaltecido el merengue con su exitoso cancionero, que incluye los clásicos “Nadie como tú”, “Si tú eres mi hombre”, “Amada mía”, “Dame vida”, “María”, “Colé” y “Si tú no estás”, entre otros. Los vocalistas Cherito, Iris, Franklyn, Tony y Miosotis decidieron embarcarse en esta gira de reencuentro de The New York Band luego de su presentación en la ceremonia de entrega de los Premios Soberano 2016, en donde Acroarte le rindió homenaje.