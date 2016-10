Asamblea resuelve iniciar juicio político a Nicolás Maduro

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a las máximas autoridades de defensa y de los poderes públicos para evaluar “el golpe parlamentario” de la oposición, que aprobó un juicio político en su contra, a la vez que se dijo abierto al diálogo con sus adversarios. “En uso de mis atribuciones, he convocado mañana (miércoles) a las 11 de la mañana (15H00 GMT) al Consejo de Defensa de la Nación, a todos los poderes públicos para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional”, declaró Maduro este martes, en un acto con sus partidarios a su regreso a Venezuela tras una gira internacional de cinco días.



“Y también he convocado sin falta, no me puede faltar, al diputado Henry Ramos Allup (presidente del parlamento). Aquí lo voy a esperar y le voy a decir: vamos a hablar, vamos a dialogar, basta ya de tanta mentira, tanto engaño, tanta aventura”, enfatizó el mandatario mientras sus partidarios le pedían a coro disolver la Asamblea Nacional.



Juicio político



La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, resolvió el martes iniciar un juicio político al presidente Nicolás Maduro por el supuesto rompimiento del orden democrático y violación de los derechos humanos.



“Esta cámara puede determinar la responsabilidad política del presidente de la república”, dijo el diputado Henry Ramos Allup, presidente del congreso unicameral.



La iniciativa busca someter al mandatario a un juicio político y eventualmente solicitar a la Contraloría General y la Fiscalía General “que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectivas esas responsabilidades” que tendrían sanciones “penales y administrativas”, acotó el legislador.



Los legisladores opositores también acordaron citar a Maduro para el martes 1 de noviembre “para que responda por las graves violaciones a la constitución y los derechos humanos”.



Cualquier esfuerzo para enjuiciar a Maduro se espera que agrave aún más la crisis institucional que atraviesa el país sudamericano. Pero lo más probable es que el proceso no prospere porque según la ley debe ser avalado por la Contraloría General y la Fiscalía General y refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia, todos señalados de estar controlados por el oficialismo.



La iniciativa fue aprobada en medio de reclamos airados de la bancada oficialista, que por primera vez en 17 años es minoría en el Congreso.

Indagarán nacionalidad del presidente

En paralelo la Asamblea investigará la “situación constitucional” de Maduro luego de que varios legisladores aseguraron tener pruebas de que el mandatario tiene la doble ciudadanía colombo-venezolana y por tanto está inhabilitado constitucionalmente para ejercer el máximo cargo del país. “Si Maduro tiene la doble nacionalidad no tiene el derecho constitucional de gobernar a Venezuela”, dijo el diputado opositor Juan Miguel Matheus.