Bulova, la música urbana con estilo

26/10/2016 12:00 AM - José Nova

El cantante urbano Bulova ha ido transformando su estilo musical conforme crece su popularidad en el mercado discográfico. El joven intérprete le ha dado un respiro más comercial a su proyecto, aumentado su proyección dentro del exclusivo grupo de cantantes que marca la agenda en el género.

“Antes de ‘Tú por tu lao’ (tema que marcó un antes y después de su carrera en el 2015) el trato era diferente. En los medios el hip hop es muy minimizado, yo sufrí mucha denigración, nos trataban mal, nos dejaban plantados, nos ponían a esperar hasta dos horas, a veces en los programas llegábamos primero y nos ponían ya quedando un minuto y en el minuto nos cortaban. Nos daban órdenes como si no supiéramos lo que teníamos que hacer y hablándonos en forma despectiva, y hasta las mismas presentadoras, por ejemplo, llegaban a los camerinos y ni saludaban. Y después, cuando estás sonando, te ven y dicen -¡Ay!, un video para snapchat o un saludo a mi hija, sobrina, hermana, prima o amiga que es loca contigo, mándale una nota de voz.- La gente quizás no lo sabe pero es mucho lo que pasamos”, recuerda.



Ahora, la cosa es diferente, Bulova tiene un mercado que se abre a su onda musical, donde navega más allá del ritmo con el que dio sus primeros pasos en la industria. Sus temas más recientes muestran su interés de hacer música para toda clase de público, como “La granada”, a puro dembowñ su éxito “Lazzy”, con inyecciones de trap, y “La grasa”.



Estas propuestas no solo lo han posicionado en el público joven, sino también que con ellas se ha ganado la admiración de sus colegas de la música urbana, como Secreto, Vakeró, El Mayor y El Alfa, entre otros, con los que ha realizado remix. Entiende que las colaboraciones eran parte de los ingredientes que le faltaban para dinamizar más su ascenso en el mercado nacional y plazas internacionales como Estados Unidos, donde se prepara para ir de gira.

El público y los Dj han apoyado su propuesta

Michael Nova, nombre de pila del cantante, dijo que una de las claves de su éxito ha sido el equipo de trabajo que le acompaña, encabezado por su mánager Ramón Hernández. “Primero, gracias a Dios que me ha dado la fuerza para crecer como persona y como profesional; y a mis fanáticos, a los Dj y los empresarios que han creído en mi talento”, expresó.