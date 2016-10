Justin Bieber presentará “Purpose” en Punta Cana

El cantante canadiense ha elegido y confirmado el 15 de abril como fecha para presentar su tour en República Dominicana. Justin Bieber llegará al Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana el sábado 15 de abril como parte de su gira ‘Purpose World Tour’ por Latinoamérica, un concierto organizado por SD Concerts, del empresario Saymon Díaz, AEG LIVE y LIVE NATION.



“Purpose” es el más reciente álbum de estudio del cantante de 22 años, el cuarto de su carrera, con el que demuestra que sus letras han madurado y su estilo ha evolucionado, pero su esencia sigue siendo la misma. De este se desprenden los sencillos “What do you mean”, “Sorry”, “Love yourself”, “I’ll show you” y “Where are you”, los cuales se posicionaron en la lista de éxitos mundiales uno tras otro.



La gira que inició Bieber el pasado 9 de marzo, la tercera que realiza, ha sido presentada en América del Norte, Asia y Europa, donde agotará su agenda con un último show en Londres el 29 de noviembre para retomar en marzo con cinco fechas en Oceanía y así pasar a Latinoamérica.



En un comunicado emitido a la prensa por los organizadores, explicaron que más adelante darán a conocer los detalles sobre las boletas.



“Purpose” batió récords tanto en ventas, con más de diez millones de copias alrededor del mundo, como en plataformas digitales como Billboard, donde mantuvo 17 canciones en la lista “Hot 100” (superando a Los Beatles y a Drake), y en Spotify, donde fue escuchado 205 millones de veces a tan solo una semana de su lanzamiento. Hace unos meses, lanzó junto a Dj Snake y Major Lazer los sencillos, respectivamente, “Let me love you” y “Cold water”.