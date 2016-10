Montaña Redonda, un tesoro natural por descubrir en Miches

26/10/2016 12:00 AM - Karina Jiménez

Miches, municipio de la provincia El Seibo, es un destino conocido especialmente por sus encantadoras playas de arena blanca y aguas cristalinas, que hacen de esta región un verdadero atractivo turístico. Esta localidad posee además otras bellezas naturales, como cuevas, ríos, lagunas y mangles, así como artesanía, en una apuesta museográfica. Sin embargo, en los últimos años, Miches promueve un atractivo desarrollo turístico sostenible, y es la famosa “Montaña Redonda”, ubicada entre las lagunas Rincón y Redonda. Se trata de un lugar paradisíaco, a 1,000 pies de altura sobre el nivel del mar, cargado de naturaleza, frescura y paz, ideal para despejar y descansar la mente de la rutina diaria y el bullicio de la ciudad.



“El concepto que nosotros vendemos es una vista de 360 grados, donde podemos ver toda la Bahía de Samaná, las cordilleras de Miches, el mar, la playa Costa Esmeralda, las lagunas El Limón y la Redonda, que es lo que básicamente la gente busca, un lugar de paz”, detalló Nelson Rodríguez, gerente del lugar turístico.



Para los amantes de la adrenalina, uno de sus mayores y atractivos es un columpio a la orilla de la montaña, que da la impresión de sobrevolar en el vacío. Además, los visitantes se pueden tomar fotos encima de una escoba, que, al estar en las alturas, con un simple salto da la impresión de estar volando encima de ella. Ambos elementos fueron inventados por un grupo de rusos que visitó el lugar.



Aunque el auge de Montaña Redonda se ha notado más en los últimos tres años, este concepto ecoturístico lleva ya 18 años funcionando, sobre todo con las excursiones turística; y con la construcción de la carretera nueva del Este este destino se ha hecho más popular y visitado.



Este lugar también tiene sus mitos. Muchas personas creen que tiene influencia de extraterrestres; y por la inmensa paz que brinda, otros consideran que es lo más cercano a la gloria. Allí se puede disfrutar de un clima totalmente tropical, pero, por ser una montaña, casi siempre llueve, “de un momento a otro todo cambia, sale el sol y vuelve y llueve, pero generalmente hace bastante sol”, explica Rodríguez. En la noche, la temperatura puede descender hasta 20 grados celsius.



En Montaña Redonda, que empieza a recibir turistas desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm, hay un restaurante donde se sirve desayuno y almuerzo bufet, como opción para las más de 4,300 personas que lo visitan mensualmente. Cuando se inicien los campings incluirán cena y parrilladas.



Cuidado ambiental



En todo el perímetro de la montaña hay zafacones ubicados para depositar los desechos. Cuenta con un personal que siempre le da mantenimiento al área verde, regando las plantas, limpiando y sembrando su alrededor. El objetivo principal es cuidar el medio ambiente y el hábitat de las Lauras, aves que se les ve sobrevolar especialmente al atardecer.



Proyectos



Para brindar mayores atractivos a los visitantes, Montaña Redonda, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, remodelará el lugar para adaptar la estructura al ambiente, basados en los reglamentos del Ministerio de Medio Ambiente, respetando el área verde y trabajando con materiales reciclables. El objetivo es cuidar lo que la gente va a buscar al lugar.



Entre los nuevos atractivos que se pondrán en ejecución a partir del próximo mes de noviembre para el disfrute de las personas que visiten la zona, están: actividades en parapentes y sobrevuelos en la montaña en helicóptero. “Hay otras actividades que estamos coordinándolas y enlazándolas con Montaña Redonda, como son: paseo a caballo en la playa, en botes en la Llguna El Limón, igual que paseo en bote y catamarán en playa Esmeralda, y también tenemos en proyecto unos buggys, que ya vienen de camino”, informó el gerente del lugar.



También, el visitante a Montaña Redonda podrá hacer camping y amanecer en ese lugar de ensueño a partir del próximo mes, y así poder disfrutar de un amanecer en las alturas.



Es muy importante tomar en cuenta que las fogatas están prohibidas en el lugar. Están a la espera de que el Ministerio de Turismo les otorgue el permiso para realizar la actividad de jeep safari, al igual que el de Carpia Tour, para poder navegar.



¿Cómo llegar?



Si usted es de los que sueñan con conocer este encantador lugar, y no sabe cómo hacerlo, le explicamos la manera más fácil. Si viaja desde Santo Domingo, puede hacerlo por La Romana, pasando por Hato Mayor, El Seibo, hasta llegar a Miches. El lugar se encuentra a unos 17 kilómetros con dirección a Uvero Alto. Si viaja por Bávaro, debe conducir por Uvero Alto, la carretera de Miches está a uno 75-80 kilómetros aproximadamente. Además, puede usar la tecnología, en Google Map se encuentra con su nombre, cuyas coordenadas lo llevarán fácilmente al área.



Por seguridad, es recomendable viajar en un vehículo 4X4 para evitar accidentes. En caso de que los visitantes no cuenten con este tipo de vehículo, el lugar cuenta con un parqueo privado, y allí se encargan de llevarlo a Montaña Redonda en sus vehículos, con un costo de 600 pesos por viaje, de una a seis personas, ida y vuelta.



Una vez en la zona, para entrar a Montaña Redonda, propiedad de una familia higüeyana encabezada por el señor Ramón Pión y su esposa doña Ángela Martínez, solo se deberá pagar 100 pesos por persona mayores de 13 años, los menores de esta edad tienen entrada libre. Este dinero es utilizado para dar mantenimiento al lugar.