Pochy y Orlando plantean claves para reactivar el merengue

Desde que Ramón Orlando reveló su pronóstico sobre el merengue y su percepción ante la posible desaparición del ritmo de la güira y la tambora en los próximos cinco años, la mayoría de los exponentes se han manifestado sobre el tema. Ramón Orlando también tiene una posible solución y es la solicitud al Presidente de la República, Danilo Medina, de dos de las cuatro emisoras del Estado para difundir y apoyar el género de raíces dominicanas. “Básicamente el problema ha sido que dicen que no se apoya… díganle al presidente Medina que él tiene cuatro emisoras que son de él; que nos dé dos nada más, y así como hay gente que dicen que van a oír salsa, balada o regguetón, que tienen dónde buscar, el que quiera disfrutar de buen merengue de la República Dominicana sepa dónde lo va a escuchar. Ahí hay dos emisoras que las puede dar para nosotros, que son Dominicana y las Fuerzas Armadas”, aseguró el intérprete de “No hay nadie más”.



Aseguró, además, que ambas frecuencias serían destinadas a promover no solo el merengue y la bachata de ayer y hoy de los exponentes que durante años han dado vida al género, sino también para darles oportunidad a los talentos nuevos, quienes, dijo a elCaribe, no se molestan en cantar merengue, porque saben que no los van a poner a sonar.



“La música nuestra tiene que ser más importante que la de cualquier parte del mundo y está abandonada. Nosotros ahora hacemos música y no hay dónde ponerla, y si no hay donde difundir, el muchacho nuevo no quiere cantar una cosa que no se va a tocar”, dijo el merenguero de 56 años. Manifestó que el ritmo caribeño se “va a salvar por el Cibao”, donde existe un tipo de merengue que definió como “grande”.



Por otro lado está Pochy Familia, aunque con un tipo de merengue distinto, entiende que además de difusión, apoyo y oportunidades, al género, del que ha formado parte desde hace 29 años, le falta algo más: innovación. “Siento que le falta que esos muchachos nuevos descubran lo que yo descubrí hace 30 años, su propio sello, su propio estilo que acompañe esta nueva generación”, explicó. “Que hagan el merengue con la misma base que hacen los urbanos en su línea, que ellos hagan el merengue que les corresponde. Así como Joseíto Mateo hizo el de su generación, Johnny Ventura hizo el de él y Wilfrido el suyo, a nosotros también nos tocó nuestra forma. Estos nuevos intérpretes deben hacer el suyo”, agregó el líder de la Coco Band.



Además, el intérprete de “La Faldita” reveló a elCaribe que a principios del próximo año presentará una nueva producción discográfica que llevará por nombre “30 años no son paja de coco”, una recopilación de los temas más conocidos de la agrupación y algunos inéditos, además de un show a fin de año, producido por Amable Valenzuela y seis presentaciones en Estados Unidos.

Pochy Familia y Ramón Orlando: El Duelo

El primer aniversario del programa que conduce Fausto Polanco, “Aquí está el merengue”, (Rumba Fm 98.5), reunirá a ambos cantantes esta noche en el Hard Rock Live, en el show “El duelo”. Ramón Orlando también recordó que hacía tiempo no compartía escenario con Pochy Familia. Ambos intérpretes han adoptado líneas distintas en sus trayectorias, el primero ha apostado por lo romántico y Familia por el de calle.