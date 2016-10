Soprano Janette Márquez incursiona en la bachata

La cantante soprano Janette Márquez incursiona en la música popular, al estrenar a ritmo de bachata el tema de Juan Lockward “Amor Oculto”, con el cual pretende llevar la música dominicana a otros escenarios. Márquez, nacida en Nueva York de padres dominicanos, informó que este tema, junto a “Gracias a la vida”, forma parte del disco en el que está trabajando, el cual catalogó como un viaje por diversos ritmos, y que irá en los próximos días a Italia a grabarlos para que la producción salga al mercado en los próximos meses.



“Incursionar en la música popular para mí es simplemente un ingrediente más a lo que quiero lograr. Siento el deber como dominicana de incluir esos ritmos y géneros para llevarlos a aguas extranjeras. Realmente, es un aporte darles la oportunidad a otras personas de escuchar algo diferente”, expresó la joven cantante durante un encuentro en el restaurante El Rancho.



En ese sentido, la artista dijo que no siente que su discapacidad visual sea un obstáculo para alcanzar su meta y destacó que el disco incluirá temas más románticos, y que los dos que ha presentado ya están disponibles en distintas plataformas digitales.



“La música es mi pasión y en esta ocasión abrazo un género como la bachata, que forma parte de las raíces de mi país. Busco contribuir con un nuevo sonido para que el público tenga la oportunidad de conocer la amplitud de la creación de un exquisito artista como lo fue el cantautor de la patria don Juan Lockward, y constituye un alto honor poder interpretar sus canciones”, expresó Janette.



Al ser cuestionada sobre su proyección dentro del género, dijo que es una combinación de muchas cosas, no solo en la carrera artística, sino también en proyectos sociales, resaltando que visualiza una trayectoria muy similar a la de Andrea Bocelli, por la admiración hacia él y porque vive su estilo de música, “pero también quiero tocar a otros corazones, llevar el género clásico a otras personas para que también puedan disfrutar de la buena música”.



Inclusión ‘infuncional’



Janette Márquez, quien se formó profesionalmente en Estados Unidos, donde ha recibido las más altas calificaciones en la universidad, así como en los centros a los que ha ido a forjarse en el canto lírico, admitió que siente que en cuanto a los estudios “ha sido un dolor de cabeza”, pues tiene que hacer triple esfuerzo, ya que considera que leer música en el sistema braille es más complejo por el ritmo que se lleva.



“Estudio en una universidad donde prácticamente la inclusión es aceptada, pero todavía en USA yo diría que es infuncional, porque en la universidad tengo que esforzarme por estar al ritmo de los demás, y eso no es inclusivo, pero lamentablemente tenemos que esforzarnos más para superarlo y buscar la manera. Para mí lo que me ha funcionado ha sido la auditiva, escuchar la melodía, concentrarme en grabar esas secuencias, con eso he podido fortalecer el aprendizaje, pero igual lleva mucho esfuerzo. Pienso que las personas con discapacidad física debemos esforzarnos para poder estar al ritmo de los demás”, precisó.

De la Ciudad Corazón a Estados Unidos

Sus inicios musicales fueron en esta ciudad de Santiago, en la escuela de música “Hogar de la Armonía”. En Estados Unidos cursó estudios en Hammarskjold School, en donde además de recibir capacitación como vocalista, recibió clases de guitarra en un programa especial de la universidad de Rutgers. En el New Jersey State Woman’s Choir, recibió reconocimientos por su talento y dedicación.