Edilenia Tactuk motiva cambios profundos en TV

27/10/2016 12:00 AM - Muriel Soriano

La productora de televisión Edilenia Tactuk busca unir a figuras y canales, dar oportunidad a nuevos talentos y motivar a que se haga una mejor televisión en la República Dominicana.



Con esos objetivos ha presentado “Imaginativa”, una plataforma que transmitirá en vivo desde el teatro La Fiesta del hotel Jaragua con una programación diferente cada día, compuesta por programas de 10 canales locales, del 2 al 6 de noviembre. Esta primera versión estará dedicada a Freddy Beras Goico, cuya oficina de producción será recreada en las instalaciones del Jaragua.



“Esta es una gran oportunidad para reinventar la televisión. Esta semana de la TV se convertirá cada año en esa chispa que motivará a los canales y a los productores a reenfocar sus conceptos y formatos. Queremos que cada mes de noviembre esto sea tendencia, que la gente de televisión dominicana dé un mensaje de unión, fuerza y renovación”, explicó Tactuk.



Las mañanas de “la semana de la televisión”, han sido elegidas para un programa de charlas y conferencias sobre la producción, realización y conducción de televisión, en las que participarán Alberto Ciurana, productor y ex director de programación de Univisión, quien hablara sobre “El futuro de la TV”; David Flores, de la firma Nielsen Ibope, tratará el tema “Hablemos de rating”; el productor de cine y televisión José Pintor impartirá un taller dedicado a camarógrafos; Jatnna Tavárez ofrecerá un conversatorio sobre periodismo y televisión, Teo Veras se encargará de las “Técnicas para hablar en un medio de comunicación” y Tony Dandrades tendrá un “Encuentro de impacto”. Asimismo, el sábado cinco se realizará un casting “para buscar una nueva generación para la televisión. Los seleccionados casi tienen su trabajo asegurado en uno de los 10 canales”, aseguró Tactuk. En la producción de la primera edición de “Imaginativa, la semana de la televisión” participará un equipo de más de 80 personas. “Es una inquietud que yo tenía de que necesitamos hacer una mejor televisión, y necesitamos un evento que nos motive a eso. Valoro enormemente el trabajo de todos los involucrados en la producción de un programa, pero nosotros, hasta el momento, hemos hecho un trabajo por pasión”, expresó Tactuk.



La productora explicó a elCaribe que se requiere de recursos para hacer un mejor trabajo y poder producir programas de temporada y especializados, para lo que se necesita un presupuesto que permita crear buenos escenarios, guion y realizar un mejor trabajo.



Aseguró que el futuro de la televisión está en los formatos de interacción con el público, con un ritmo diferente al que se ha trabajado hasta el momento, la combinación de lo que está pasando en la actualidad con otros elementos y apostar a programas más cortos, no kilométricos porque “ya la gente no tiene tanto tiempo para sentarse a ver televisión, hay que condensar un poquito más”.

Canales apoyan iniciativa de productora

Entre los canales que apoyarán esta iniciativa, están CDN 37, Teleantillas, 4RD, Telemicro, Antena 7, Color Visión, Telesistema, Telecentro, Digital 15, Teleuniverso (Santiago) y Cadena de Noticias, de los cuales serán transmitidos los programas Famosos Inside, Noticias SIN, Noche de Luz, Chévere Nights, El Show del Mediodía, Esta Noche Mariasela, Noticias Antena7, Con Jatnna, Pamela Todo un Show, Más Roberto, A Reír con Miguel y Raymond, Pégate y Gana con el Pachá, de Extremo a Extremo y Qué Chévere es Saber. Edilenia Tactuk espera que otros medios televisivos se sumen a esta iniciativa que ha despertado la atención del público dominicano.