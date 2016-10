BM halla ligera mejoría para los negocios en RD

El ambiente de negocios de la República Dominicana reportó una ligera mejoría, según reporta el Grupo Banco Mundial en su informe Doing Business 2017. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo explica que el informe indica que el país ha mejorado 0.27 puntos porcentuales en Distancia a la Frontera de las mejores prácticas (DTF) en su clima de negocios.



Detalla que el indicador es elaborado por el Banco Mundial a partir de encuestas a una red de expertos, en su mayoría abogados de firmas de alto prestigio de la ciudad de Santo Domingo, destacó el MEPyD, al interpretar el reporte del organismo multilateral.



En los últimos tres años el Banco Mundial ha introducido cambios importantes en la metodología del Doing Business, para incluir nuevas variables que miden eficiencia, calidad y género, con el objetivo de medir mejor el desempeño de las economías, por lo cual la única forma de comparar los resultados del año anterior con los del 2017 es actualizándolos con la metodología actual.



Este año, en el informe Doing Business 2017, la República Dominicana ocupa la posición 103 de entre 190 países evaluados, lo que implica que no hubo cambios con respecto al 2016, cuando ocupaba la misma posición. Sin embargo, hubo un incremento de 0.27 en Distancia hacia la Frontera, el cual muestra un ligero avance en relación a las mejores prácticas internacionales.



Para avanzar de forma significativa en Clima de Negocios, es necesario pasar a la fase de implementación de las reformas requeridas para cada una de las áreas ya identificadas en la Iniciativa para la Productividad y Competitividad Nacional creada mediante el decreto 237-15.



En Latinoamérica, los países con más reformas presentadas fueron Brasil, Argentina y República Dominicana. La República Dominicana registró dos reformas positivas en acceso a la electricidad, donde la SIE emitió un nuevo reglamento para la tramitación de aprobación de planos y solicitudes de interconexión a la red de distribución.