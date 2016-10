Hardt, la promesa del tenis dominicano

Con apenas 16 años, su nombre se ubica junto al de grandes tenistas de la República Dominicana. Se trata de Nick Hardt, un joven oriundo de Sosúa, Puerto Plata, pero de padres alemanes, quien trilla un camino hacia el éxito en este exigente deporte.



“Mi padre es el responsable de todo esto. Él fue quien me inspiró a jugar tenis desde los seis años en un club de tenis de su propiedad, cuando apenas tenía seis años. Desde ese entonces, el tenis ha sido mi pasión. No hubo otro deporte que no fuera el tenis”, sostiene Hardt.



Desde ese entonces, la vida en este juvenil deportista es otra. En su currículo está el haber ganado este mismo año los tres grandes torneos de tenis que se celebra en el país: las copas Merengue, Mangú y Mangulina. “Es mucha la satisfacción que he logrado en este deporte que también me ha llevado a conocer otros países, así como enfrentarme a otros tenistas de mi categoría. Disfruto este deporte, me encanta y avanzar en mi ranking es mi meta”, puntualizó el novel jugador. Parte de ese éxito lo llevó a ser seleccionado miembro del equipo de la República Dominicana, que este fin de semana estará buscando mantenerse en el Grupo 1 de América para 2017 en la Copa Davis, cuando enfrente al combinado de Barbados en el Pabellón de Tenis del Parque del Este.



“Es un gran reto el que tendremos por delante. Con la ayuda de Dios vamos a lograr ese objetivo de seguir en el Grupo 1. Ya que no pudimos lograrlo ante Colombia en Santiago, vamos a cumplir con esa meta en el Parque del Este este fin de semana”, dijo. Sostiene que este torneo tendrá mucha importancia para su joven carrera ya que estará formando parte de la selección con Víctor Estrella, José -Bebo- Hernández y José Olivares, bajo la tutela de Rafael Moreno.



“Es una emoción estar al lado de ese grupo de jugadores, pero sobre todo con Víctor Estrella, un profesional a quien le he dado seguimiento desde hace muchos años y es un placer poder hoy estar a su lado”, apuntó Nick. Calificó a Estrella como un padre en este deporte por el seguimiento que le ha dado a su carrera.



“Víctor es un gran consejero. Es una persona que te anima a seguir echando hacia adelante. Es un gran motivador y quisiera ser como él y poder llegar a la edad que tiene jugando tenis”, expuso.



De su lado, Estrella, la principal raqueta del tenis dominicano, también sacó de su tiempo para expresar sus consideraciones sobre Hardt.



“Nick es un chico con un gran futuro. Una muestra es que estará con nosotros por segunda ocasión para esta Copa Davis. Tiene mucho talento, pero sobre todo es bastante disciplinado y eso es bueno para sus aspiraciones de ser como yo, algo que me satisface saber”, manifestó Estrella.



Relación estudios-tenis



Actualmente, Hardt cursa el tercero de bachillerato. Pero ¿cómo comparte Nick su tiempo de estudios con el tenis?



“Cuando estoy fuera del país estudio vía on-line. Gracias a Dios que todo marcha bien con los estudios y he podido avanzar mucho. No es fácil, pero lo más importante es que estamos estudiando”, dijo. En el ranking mundial de la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés), Hardt ocupa el puesto 222, tras descender cuatro puntos a principios de esta semana. “Fueron las mejores dos semanas de mi vida, ganando torneos corridos, y jugando un grandísimo tenis y estoy muy contento por lo logrado”, indicó. En lo que resta de año, Nick participará en cuatro importantes torneos, de las cuales dos se celebrarán en México e igual cantidad en los Estados Unidos. Se trata de una gira de un mes que obtuvo por parte de la ITF.