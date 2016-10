Prince Royce cantará en el homenaje a Marc Anthony

Gente de Zona, Sergio George, Jesse & Joy, Víctor Manuelle, Laura Pausini, Prince Royce, Gilberto Santa Rosa y Carlos Vives cantarán los éxitos de Marc Anthony cuando éste sea homenajeado como Persona del Año en la víspera de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación anunció el martes a un primer grupo de artistas que honrarán al superastro de la salsa el 16 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Próximamente dará a conocer a otros cantantes que se sumarán a la celebración.

José Tillán será el productor ejecutivo de la cena y concierto, mientras que Greg Fera será el productor, Dan Warner el director musical y Gustavo Borner el supervisor de audio. Una parte de las ganancias beneficiará la labor caritativa de la Fundación Cultural Latin Grammy, que provee asistencia como becas y programas educativos a estudiantes de música a lo largo del año.



Marc Anthony, ganador de cinco Latin Grammy y dos Grammy, ha vendido más de 12 millones de discos alrededor del mundo. Sus éxitos incluyen no solo temas tropicales en español como Valió la pena y Vivir mi vida, sino también canciones pop en inglés como I Need to Know y You Sang to Me.



Como filántropo, es cofundador y vicepresidente de la Fundación Maestro Cares, que ayuda a rescatar y proveer recursos básicos a niños pobres de Latinoamérica. Desde su creación en el 2012, ha abierto orfanatos en países que incluyen a República Dominicana, Colombia y México.



Entre otros artistas que han sido reconocidos como Persona del Año, están Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Carlos Santana, Joan Manuel Serrat, Ricky Martin y Shakira.