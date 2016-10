Transforma tu look con la tendencia de colores metalizados

27/10/2016 12:00 AM - Jessica Bonifacio

En las tendencias de otoño-invierno los diseñadores apuestan por las tonalidades metálicas, así como a las de brillo, en especial en la época navideña. Si quieres un look con el que sea difícil pasar desapercibida en cualquier lugar, la diseñadora de moda Elisa Morató recomienda los atuendos que lleven colores metalizados, ya que asegura que éstos han regresado para ser tendencia en la moda.



“Los tonos metálicos son típicos de la estética ‘glam’, rock & roll y futurista, y aunque solían estar relegados a los ‘looks’ más transgresores y arriesgados, hoy, los colores plata y oro pueden ser fácilmente lucidos por cualquiera, si sabe cómo hacerlo”, señala Morató.



Atuendos



Esta tendencia metálica se puede llevar en vestidos, zapatos, pantalones, bolsos y accesorios, que con la combinación correcta se transforma en una alternativa glamourosa.



Si te decides por este tipo de atuendos, no tengas miedo, ya que Morató sostiene que se puede utilizar en cualquier época del año, no solo en eventos nocturnos, como se piensa, sino también en el día. Además, destaca que la fiebre por lo ‘silver’ ha arropado en las últimas temporadas, que con un toque de sofisticación al lucirlo provoca elogios, y difícilmente a la hora de vestirlos te olvidarán.



Morató expresa que esta línea, plagada de lentejuelas, ha hecho de los tonos metálicos los protagonistas indiscutibles de colecciones de brillo y tonos metálicos, la cual está inspirada en la década ‘grunge’, donde los tonos solo variaban entre dorado y plateado”.

Esta tendencia, que para algunos proyecta rebeldía, se puede llevar con un toque personalizado, lleno de elegancia.



Asimismo, Morató aconseja combinar las prendas metálicas con tonos neutros, para bajar el tono atrevido. Por ejemplo, si usa una falda dorada el top y los zapatos deben ir en color neutro, con lo que conseguirá un resultado perfecto.



A la vez, indica tener en cuenta, ante todo, que aunque estos tonos parezcan estar pensados solo para las noches glamourosas u ocasiones especiales de fiestas, como se observó en las pasarelas de DominicanaModa con la Maestra de la Moda Dominicana, Giannina Azar, hay miles de propuestas metálicas para el día a día. “Así que a brillar con los colores típicos metálicos en plata, oro y cobre, así como los de pigmentos, que se pueden convertir en metálicos”.