Cadet: denuncias por corrupción llegarán al final

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) tiene cuatro años de historia. De ese tiempo los impulsos de ese organismo para llevar corruptos al Ministerio Público se recuerdan muy poco. Ahora, su tercer director desde hace poco más de un mes, Lidio Cadet, quiere cambiar esa tendencia y cumplir con una orden que le dio el presidente Danilo Medina, sin importar contra el político que tenga que actuar. “Si hay alguien que viola la ley ¡Mira! denuncia que llegue aquí, denuncia que llegará al final... Si tiene mérito la denuncia, ese funcionario llegaría a los tribunales”.



Cadet narró que en una reunión que tuvo con el Presidente, a propósito de su designación el pasado 14 de septiembre en la DIGEIG, éste le encomendó todas las energías para atacar la corrupción. “El Presidente me dio el mandato de que no escatimara esfuerzo para que la administración pública, en lo que tenga algún tipo de opacidad, de no transparencia, sea como una bola de cristal. Eso es lo que tenemos que lograr: una administración en que la gente confíe, que merezcamos cada día más la confianza de la ciudadanía”.



elCaribe le preguntó a Cadet si garantizaba que una persona cercana al mandatario pudiera ser llevada a la Justicia. El funcionario respondió que el primer interesado era Medina y repitió un mensaje del mandatario durante el primer Consejo de Gobierno ampliado, celebrado el pasado 16 de septiembre: Medina dijo que prefería salir con la frente en alto aunque con menos amigos, que salir cabizbajo con muchos amigos, contó Cadet. “Él (Danilo Medina) no tiene amigos para eso, el que metió la pata se embromó”. Cadet también defendió que todos los casos de corrupción de esta gestión han sido llevados al Ministerio Público. En los gobiernos de Medina, todos los casos contra políticos por corrupción han sido archivados.



Lidio Cadet dice que esta institución que dirige, que nació el 29 de agosto del 2012, está al servicio de la sociedad y dispuesta a no escatimar ningún esfuerzo para que la administración pública sea motivo de orgullo. “No vamos a descansar hasta que logremos que la administración pública sea para el país un verdadero referente”.



Para hacer posible este asunto, Cadet reconoce que falta llegar a la sociedad. Quiere llevar la integridad gubernamental a las universidades y reunirse con las iglesias, la sociedad civil y los medios de comunicación. “Sin el apoyo de la sociedad no vamos para ningún lado. El Gobierno por sí solo no puede. Para uno enfrentar un flagelo como el de la falta de transparencia y la opacidad en la vida del Estado, eso requiere la sinergia de toda la sociedad dominicana”, señala.



La DIGEIG tiene 222 Oficinas de Acceso a la Información (OAI) y 344 comisiones de éticas que están dentro de las instituciones y tienen a su cargo velar por la transparencia.



Cadet explicó que los ciudadanos pueden presentar sus denuncias desde las OAI, e incluso por las redes sociales. Éstas pasan al Departamento de Investigación y Seguimiento que determina su asidero. “Si tiene solidez hacemos trabajos de campo, vamos a la institución, entrevistamos a los que tengamos que entrevistar y nos podemos valer también de las comisiones de ética”.



La conclusión de estas denuncias puede ser de carácter administrativo, que generalmente se da cuando el ciudadano en una institución no recibe un servicio solicitado y termina con un acuerdo, o penal, cuando llega a los tribunales. Pero Cadet advierte: “No estamos aquí para enlodar reputaciones”.

“Mayoría de funcionarios es gente honesta”

Cadet quiere garantizar abordar la transparencia y la corrupción previniéndola, con educación y concienciación. Por eso busca introducir a las aulas universitarias una materia, “que podríamos llamarla transparencia en el servicio de la cosa pública”, y también llevarla a escuelas. Para ello ya tuvo una reunión con la ministra de Educación Superior. “La mayoría de funcionarios es gente honesta. Quizá el foco de atención tendría que estar en una minoría que no sabemos cuál es y con esa medida de prevención nuestro objetivo es que haya menos cantidad de actos violatorios a la administración pública”, dijo el funcionario.

El 63% de las denuncias se han recibido este año

Desde el 2012 al 2016, la DIGEIG ha recibido 214 denuncias, de las cuales ha trabajado 165 y 39 están pendientes de depurar. Del total de denuncias, 134 (el 63%) han sido recibidas este año. Y por primera vez en poco más de un mes que tiene Cadet al mando de esta Dirección, estará presentando un caso de corrupción, por extorsión, al Ministerio Público. A través de la Línea 311 hay 349 denuncias también pendientes, que son más recientes.